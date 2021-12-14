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Turistik Doğu Ekspresi'nin misafirleri son durakta doğa ve tarihle buluşacak - Son Dakika

Turistik Doğu Ekspresi'nin misafirleri son durakta doğa ve tarihle buluşacak

14.12.2021 11:07
Turistik Doğu Ekspresi'nin misafirleri son durakta doğa ve tarihle buluşacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine 15 Aralık Çarşamba günü başlayacak Turistik Doğu Ekspresi ile son durak olan Kars'a gelecek yolcular, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada görecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine 15 Aralık Çarşamba günü başlayacak Turistik Doğu Ekspresi ile son durak olan Kars'a gelecek yolcular, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada görecek.

Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin artması üzerine bu talebin karşılanması, yolculara daha iyi hizmet sunulması ve iç turizme katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında aynı hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ iş birliğinde Turistik Doğu Ekspresi treni hizmete sunuldu.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahında 1310 kilometre yol katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

Ankara-Kars arasındaki ilk seferini 29 Mayıs 2019'da yapan ve turistlerin beğenisini toplayan Turistik Doğu Ekspresi, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 2020'de seferlerine ara verdi.

Kovid-19 önlemlerinde normalleşmeye dönülmesiyle yeniden seferlerine başlayacak olan turistik tren, ara verildikten sonra ilk seferini 15 Aralık Çarşamba günü yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun uğurlayacağı yolcularıyla Ankara'dan hareket edip son durağı Kars'a ulaşacak Turistik Doğu Ekspresi ve halen seferlerine devam eden Doğu Ekspresi Treni ile kente gelen yerli ve yabancı turistler, güzergah boyunca karla kaplı Anadolu'nun içlerinde "masalsı yolculuk" yapıyor.

Her iki trenin son durakları olan Kars, bu sayede özellikle kışın çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kars'a gelen yolcular, Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı öneme sahip olan "Dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ni, Kars Kalesi'ni, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebul Menucehr Camisi'ni, Amenaprgiç Kilisesi'ni, Ani Katedrali'ni, Dikran Honentz Kilisesi'ni, Abugamir Pahlavuni Kilisesi'ni ziyaret ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve kışın yüzeyi buzla kaplanan Kars- Ardahan arasındaki Çıldır Gölü'nü de ziyaret eden turistler, kışın 123 kilometrekare alanının tamamı buzla kaplanan bu gölde atlı kızaklarla gezinti yaparak, göl üzerindeki buzları kırıp Eskimo usulü balık avlayabiliyor.

Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan Kars'taki Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nin yanı sıra gravyer başta olmak üzere çeşitli peyniriyle ünlü Boğatepe köyü ve Susuz Şelalesi de kente gelen turistlerin uğrak mekanları arasında bulunuyor.

Yeterli kar kalınlığına ulaşılmasıyla kayak sezonunu açacak olan, sarıçam ormanları arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ya da Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayağın keyfini çıkartabilecek olan turistler, konakladıkları otellerde kışın vazgeçilmez lezzetlerinden kaz eti yiyebiliyor.

"Beklediğimizden çok daha fazla ilgi var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, AA muhabirine, Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlerinin yeniden başlayacak olmasını sevinçle karşıladıklarını ifade ederek, "Masalsı yolculuk deneyimi sunan ve dünyanın sayılı rotalarından birinde hizmet veren Turistik Doğu Ekspresi seferleri nihayet yeniden başlıyor. Trenle, ülkemizin birçok farklı destinasyonunu gördükten sonra Gazi Kars'ımıza ulaşacak ziyaretçilerimizi, Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü'nde atlı kızak deneyimi, kristal kar diyarı Sarıkamış'ta kayak keyfi ve kent merkezindeki muhteşem Baltık mimarisi yapılar beklemektedir." dedi.

Hem uzun yıllardır seferlerini sürdüren Doğu Ekspresi'nin hem de turistik trenin Kars'a önemli katkılar sağlandığını anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Kars'ımıza gelenlere mutlaka kaz yemelerini, kaşar ve gravyer peyniri tatmalarını, hediyelik obsidyen taşı ürünlerini almalarını tavsiye ediyorum. Turistik Doğu Ekspresi'ne beklediğimizden çok daha fazla ilgi var, yolcular şu an bilet bulmakta zorluk çekiyor, ne kadar sefer sayısı arttırılırsa yine de ihtiyacı karşılamayacağını düşünüyoruz. Mevcut Doğu Ekspresi treniyle ilimize gelenlerin sayısında da anlamlı bir artış oldu, bu ziyaretçi sayısı ve ilgi artarak devam etmektedir."

Çetin, turistik trenin turizmdeki önemine vurgu yaparak, "İlimize gelen ziyaretçilerimiz Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutma imkanı bulabildikleri gibi Selim ilçesinde de kar üstünde cirit oynama, izleme imkanına sahip olacak. Bu ekspresin tekrar hizmete başlamasından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, TCDD'ye, Kars milletvekillerine ve Kars Valisi Türker Öksüz'e sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde turizme katkı amacıyla hayata geçirilen ve 29 Mayıs 2019'da ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'nin mart ayında seyahate ara vermişti.

Ankara-Kars-Ankara güzergahında Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak konulan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzincan- İliç, Erzurum, Sivas- Divriği ve Sivas- Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak, yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkan sağlıyor.

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 50 dakika, İliç'te 3 saat 5 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duran turistik tren, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de 2 saat 50 dakika ve Bostankaya'da 3 saat 15 dakika mola veriyor.

Ankara-Kars arasında haftada 2 tren olmak üzere karşılıklı olarak yapılacak seferlerde 1310 kilometrelik parkuru 31,5 saatte tamamlayacak trenler, Ankara'dan çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan cuma ve pazar günleri hareket edecek.

Doğu Ekspresi, Ankara, Aralık, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Turistik Doğu Ekspresi'nin misafirleri son durakta doğa ve tarihle buluşacak - Son Dakika


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