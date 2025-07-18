Türk Dilini Yüceltmek İçin Protokol İmzalandı

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Atatürk Öğretmen Akademisi arasında, Türk dilini ve kültürünü tanıtmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Türkiye'nin kültürel mirasının, Türk dilinin ve sanatının yaygınlaştırılması için ortak çalışmalar yürütülmesini hedefliyor.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in ev sahipliğinde düzenlenen törende, protokole Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ile Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı imza attı. İmza töreni, iki kurumun Türk dili ve kültürü alanındaki ortak vizyonunu simgeleyen bir adım olarak kaydedildi. Protokol çerçevesinde, Atatürk Öğretmen Akademisi bünyesinde kurulacak olan Türkçe Öğretimi Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetleri, Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle yürütülecek. Akademi, kampüs içinde Merkez'e ofis ve derslik tahsis edecek; elektrik, su, internet gibi altyapı giderlerini karşılayacak ve kültürel etkinlikler için gerekli imkanları sağlayacak. Yunus Emre Enstitüsü ise Türkçe dersleri için gerekli eğitim materyallerini temin edecek, ofis ve dersliklerin donanımını sağlayacak ve gerektiğinde eğitici desteği sunacak.

Protokol, kültürel, akademik ve sosyal alanlarda geniş bir iş birliğini kapsıyor. Akademi, Merkez'in tanıtımı için medya imkanları sunacak ve Türk Dili Kütüphanesi'nin kurulmasına destek verecek. Ayrıca, Enstitü tarafından görevlendirilecek okutman ve personelin araştırma yapmasına yardımcı olacak. Yunus Emre Enstitüsü ise Akademi'nin tanıtım çalışmalarına katkıda bulunacak ve gerekli eğitim materyallerini sağlayacak. Dört yıl geçerli olacak bu protokol, iki kurumun Türk dili ve kültürünün yaygınlaştırılması yolundaki ortak hedeflerini yansıtıyor. Protokol, Türkiye ile KKTC arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi ve Türkçenin uluslararası alanda tanınırlığını artırmayı amaçlıyor.

İş birliği protokolü, Türk dili ve kültürünün KKTC'de daha etkili bir şekilde tanıtılması ve yaygınlaştırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki kurumun ortak çalışmaları, Türk kültürünün evrensel bir değer olarak benimsenmesine katkı sağlayacak.