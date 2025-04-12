Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından konser verildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Serhat Doğan yönetti.
Konserde sahne alan solistler ve koro Türk Halk Müziği'nin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.
Konser sonunda şef, solistler ve koro, müzikseverler tarafından alkışlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Türk Halk Müziği Konseri Bursa'da - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?