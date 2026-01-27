Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
27.01.2026 20:30  Güncelleme: 20:37
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı
Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısıyla tanınan Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Okuş'un yeğeni sanatçı Müjdat Gezen de cenaze namazına katıldı.

Türk halk müziğinin usta ismi, ses sanatçısı Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE NAMAZINA MÜJDAT GEZEN DE KATILDI

Okul için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına sanatçının yeğeni Müjdat Gezen, yakın dostları, öğrencileri ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerek basında gerek sosyal medyada olsun, o kadar çok paylaşım oldu ki... Ben inanıyorum ki o bir yerlerde bizlere gülümsüyor. Hepinize geldiğiniz için, bu veda gününde, bu veda anında bizi yalnız bırakmadığınız için, Seha teyzemin tüm sevenlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavi gören ve son günlerinde yoğun bakımda bulunan 98 yaşındaki sanatçının vefat haberi Müjdat Gezen Sanat Merkezinin sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

SEHA OKUŞ, HASRETİNLE YANDI GÖNLÜM ŞARKISI İLE TANINDI

İstanbul Belediye Konservatuvarı ile İstanbul Radyosunda 35 yıl görev yapan sanatçı, Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gümeriç, Emin Ongan, Halil Bedi Yönetken, Nevzat Atlığ ve Mefharet Yıldırım'dan dersler almıştı.

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Burçak Tarlası" ve "Seher Vakti Bülbül Ağlar" şarkılarıyla tanınan Okuş, "Dönüş", "Mahpus", "Toprak Ana", "Açlık" ve "Kuma" filmlerinin müziklerini seslendirmişti.

Son Dakika Kültür Sanat Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
