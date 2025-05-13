Türk Müziği Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk Müziği Çalıştayı Gerçekleşti

Türk Müziği Çalıştayı Gerçekleşti

Bilal Erdoğan, Türk müziği eğitiminin önemine vurgu yaptı ve yeni nesil entelektüel sınıfın gerekliliğini belirtti.

13.05.2025 13:19
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'Gelenekten Günümüze Türk Müziği Çalıştayı'nda konuşan Bilal Erdoğan "Eksikliğimiz hala yeni bir entelektüel sınıfın ortaya çıkıp topluma işitmesi gereken bazı şeyleri söylemesi, bazı konularda yönlendirmesi, ilham vermesi, istikamet vermesi. İnanıyorum ki bu kurumlar etrafında şekillenen bugünkü çalıştay, bu okulu tanıtma çabalarımızın bir hülasası gibi oldu" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Gelenekten Günümüze Türk Müziği Çalıştayı' İstanbul'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Çalıştaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda, Türk müziğinin tarihsel rolüne, eğitimdeki yerine ve yeni nesillerle nasıl daha güçlü bağ kurabileceğine dair mesajlar verildi.

'TOPLUMA FİKRİ ANLAMDA ÖNDERLİK EDECEK İNSANLAR BURALARDAN YETİŞECEK'

Türkiye'nin yüzyıllardır tarihsel yön arayışında olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "Biz millet olarak herhalde 300 yıldır, herhalde Karlofça'dan beri diyebiliriz, istikametimizi arıyoruz. Ne yola gideceğimize karar vermeye çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Zaman zaman yukarıdan aşağıya, zaman zaman aşağıdan yukarı çeşitli girişimler, çeşitli yönlenmeler içerisinde bulunmakla birlikte hala bir karar vermiş, bir yola girmiş de değiliz. Ama sanıyorum bu okul, bu karara biraz aşağıdan yukarı hizmet etmeye çalışıyor. Kendi kimliğimiz, kendi kültürümüz, kendi derinliğimiz, kendi geçmişimizle bir gelecek inşasına yönelik bir karar vermeye katkı sağlıyor bu okul" dedi.

Bu çabanın entelektüel anlamda da desteklenmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bunun tabii devamında eksikliğimiz hala yeni bir entelektüel sınıfın ortaya çıkıp topluma işitmesi gereken bazı şeyleri söylemesi, bazı konularda yönlendirmesi, ilham vermesi, istikamet vermesi. İnanıyorum ki bu kurumlar etrafında şekillenen bugünkü çalıştay, bu okulu tanıtma çabalarımızın bir hülasası gibi oldu. Çünkü gelen misafirler, neler yapılması gerektiğiyle ilgili bize öneriler sundular, değerlendirmelerini bizimle paylaştılar. Biz de dedik ki, bunu daha sistematik bir şekilde nasıl geliştirebiliriz ve bugün burada söz alacak panellerde katkılarını sağlayacak birçok insan, okulumuzun bundan önceki etkinliklerimizde bizi ziyaret ettiler, tanıdılar. Ümit ediyorum ki bu okulda yetişen çocuklarımız, müzikle, tabii ki hepsi konservatuvara gitmeyebilir ama, hepsi birer kültür insanı olacak hangi meslek sahasında hayatlarını sürdürürlerse sürdürsünler. İnanıyorum ki bu yeni entelektüel sınıfın oluşmasında belki kendileri de rol oynayacaklar. Gerçekten bu topluma fikri anlamda önderlik edecek insanlar buralardan yetişecek" ifadelerini kullandı.

Müziğin yalnızca sanatsal değil, kültürel bir taşıyıcı olduğunu da vurgulayan Bilal Erdoğan, "Müzik, aslında müzikten çok fazlası. İşte rahmetli hocam Cinuçen Tanrıkorur, Türk diliyle ilgili çok yazılar yazardı. Bütün bunların ne kadar birbiriyle alakalı olduğunu, yani kimliğin, kültürün nesilden nesile aktarımında bunların sadece sembolik değil, asli taşıyıcılar olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyordu. İnşallah bu 21'inci yüzyılın zorlukları karşısında, yine toplumumuzu bunlara ikna edecek, bu istikamet arayışımızda bize yön gösterecek insanların özellikle yetişmesine bu kurumlar katkı sağlar. Türk müziğinin, kültürümüzün, kimliğimizin geleceğini inşa etmede birbirimizle daha çok paylaşmaya ihtiyacımız var, birbirimizle daha çok istişare etmeye ihtiyacımız var. Kurumların sayısının artması çok kıymetli" dedi.

Türk müziğinin tarihsel gelişimine de değinen Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun bu zincirin önemli bir halkası olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü Türk müziği bugünlere geldiyse, yeri geldi Yenikapı Mevlevihanesi rol oynadı; yeri geldi Darülelhan rol oynadı, yeri geldi Saadettin Kaynak veya Tanburi Cemil birer kurum oldular ve bunu sürdürdüler. Ama ben inanıyorum ki Palet Türk Müzik İlkokulu, bunu sağlayan kurumlardan bir tanesi olarak geleceğimize hizmet edecek.ö

Kaynak: DHA

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