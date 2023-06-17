Türk Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli yaşamını yitirdi

17.06.2023 12:40

80 yaşındaki Türk sanat müziği solisti Metin Milli, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Ankara Radyosu'nda müzik kariyerine başlayan Milli, 15 albüm çıkardı ve 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı. Ayrıca resim ve tiyatroyla da ilgilenen Milli'nin hayat hikayesini anlattığı bir kitabı da bulunuyor.

Seviyorum İşte ve Çiçekler Yasta gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Türk sanat müziği solisti Metin Milli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Milli'nin, 80 yaşında çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

15 ALBÜM, 4 ALTIN PLAK VE KASET ÖDÜLÜ KAZANDI

Mardin'de 1943 yılında doğan Milli, Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. 900. Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığında iş hayatına başlayan Milli, sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulundu. Milli, müziğe 1978'de Ankara Radyosu'nda başladı, ilk profesyonel stüdyo kaydını ise 1977'de yaptı. Müziğini "popüler Türk sanat müziği" olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Metin Milli Hayatını Kaybetti

Metin Milli, "Seviyorum İşte" ve Çiçekler Yasta" parçalarıyla sevildi, "Merhaba" adlı albümüyle önemli bir başarı elde etti. "Müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını" dile getiren Milli, resim ve tiyatroyla da ilgilendi. Evli ve bir çocuk babası olan Milli'nin hayat hikayesini anlattığı "Hikayem" isimli bir kitabı da bulunuyor.

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Metin Milli Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Türk Sanat Müziği sanatçısı Metin Milli yaşamını yitirdi - Son Dakika


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