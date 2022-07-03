Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal kabri başında anıldı - Son Dakika
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Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal kabri başında anıldı

03.07.2022 14:18

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın vefatının 22. yılında mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın vefatının 22. yılında mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Sanatçının oğlu Ali Sunal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, annesi Gül Sunal'ın talihsiz bir kaza geçirdiği için bugün katılamadığını belirterek, "Düştü, kaburgası kırıldı gelemedi selamlarını iletti. En kısa zamanda onunla birlikte de geleceğiz. Ona da buradan geçmiş olsun diliyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

Sunal, zamanın nasıl geçtiğinin anlaşılmadığını ifade ederek, babalarının vefatından sanki 22 yıl değil 22 gün geçmiş gibi hissettiklerini söyledi.

Çocukluğunun süper kahramanlarından Cüneyt Arkın'a da rahmet dileyen Sunal, şunları söyledi:

"Onunla fotoğrafımı ararken sünnet düğünüm olduğu albümü buldum. Orada birlikte fotoğrafımız vardı geçenlerde onu paylaştım, aynı albümde babamla da bir fotoğrafım vardı onu da görünce çok güzel günler yaşanmış diye düşündüm. Çünkü güzel insanlarla yaşanmış, o yüzden de şanslı hissediyoruz kendimizi. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise bu yıl da sevenlerine Kemal Sunal'ı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek, "Her yıl daha da artarak devam eden bir özlemle anıyoruz ve görüyorum ki bütün sevenleri de o şekilde. Kocaman bir aileyiz, arayan soran, mesaj atan, dua eden herkese buradan çok çok sevgilerimi yolluyorum." diye konuştu.

Törene ünlü oyuncunun ailesinin yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal kabri başında anıldı - Son Dakika

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