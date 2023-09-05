Türk Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Mehmet Ulay, Almanya'da defnedilecek - Son Dakika

Türk Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Mehmet Ulay, Almanya'da defnedilecek

Son Güncelleme: 05.09.2023 13:44

Türkiye'nin tanınmış tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Ulay, kanser tedavisi gördüğü Erlangen Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Ulay, Nürnberg Güney Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Ulay, kanser tedavisi gördüğü Almanya'daki Erlangen Üniversitesi Hastanesinde gece yarısı vefat etti. Mehmet Ulay'ın cenazesi Nürnberg Güney Mezarlığında toprağa verilecek.

ALMANYA'DA YAŞIYORDU

Çok sayıda tiyatro ve sinema filmlerinde rol alan sanatçı Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüyen ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun olan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yapan Mehmet Ulay, bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yaptı.

Hayatını kaybeden Mehmet Ulay, Almanya'da defnedilecek
Hayatını kaybeden Mehmet Ulay, Almanya'da defnedilecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Mehmet Ulay, Almanya'da defnedilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Mehmet Ulay, Almanya'da defnedilecek - Son Dakika
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