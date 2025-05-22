Türkiye'de İslamofobi ile Mücadele Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Türkiye'de İslamofobi ile Mücadele Merkezi Açıldı

22.05.2025 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi, açılış töreniyle hizmete girdi.

Türkiye'de bir ilk: İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Enstitüsü açıldı

ANKARA - Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Enstitüsü Ankara'da açıldı.

Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Enstitüsü Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen açılış töreniyle açıldı. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin katıldı.

"Hayatta kalmak için toprağın altına girmek zorunda kalan insanların hikayelerini bilmek yeterlidir"

İslamofobi'nin tarihsel kökenlerine değinen Bakan Ersoy, Roma İmparatorluğu döneminde inancın iktidarı güçlendirme aracı olarak kullanıldığını ve bu durumun farklı inançları benimseyen toplumlara yönelik zulümlere yol açtığını anlatarak şöyle konuştu:

"Bu anlayışın nasıl sonuçlar doğurduğuna baktığımızda ilk başta Hristiyanlara yönelik akıl almaz bir kıyım yapıldığını görüyoruz ki dehşetin büyüklüğünü anlamak için Kapadokya coğrafyasındaki muazzam yer altı şehirlerine bakmak; hayatta kalmak için toprağın altına girmek zorunda kalan insanların hikayelerini bilmek yeterlidir. Maalesef mağdurlar gücü eline geçirdiğinde de zulüm durmamış, yön değiştirmiş ve çok daha geniş bir coğrafyada farklı inançlara sahip toplumları da içine alan bir harekete dönüşmüştür. Burada detaylandırmaya gerek yok ama örneğin Germen ve İskandinav coğrafyasındaki pagan toplumların Hristiyanlığa uzanan tarihleri çok acı bir yolculuktur. Sonrası ise Avrupa'nın ve sömürgeciliğin kayıt altına alınmış, dehşete düşüren tarihidir."

"Kur'an-ı Kerim'in yakılması dahil olmak üzere 850'den fazla nefret suçu işlenmiştir"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ise İslam karşıtlığının ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olduğunu belirterek, "Ne yazık ki tüm dünyada ve Batı'da endişe edilecek bir boyuta ulaşmıştır. Aslında bu olgu Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'milyonlarca Müslüman'ın yaşadığı batı ülkelerinde zehirli bir sarmaşık gibi yayılmaktadır.' Yurtdışındaki camilere Kur'an-ı Kerimlere ve Müslümanlık kutsallığına dair olan her şeye zarar verilmesine şahit olmadığımız tek bir hafta geçmemektedir. Elbette bu İslam düşmanlığı ya da İslam karşıtlığı dediğimiz olgu batı ile ilgilidir. Aynı zamanda da dünyanın bir çok yerinde yayılma emareleri gösteriyordur. Ocak 2023'ten beri İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Avrupa'daki büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması dahil olmak üzere 850'den fazla nefret suçu işlenmiştir. Müslümanları aşağılamayı ve ötekileştirmeyi amaçlayan bu eylemler aslında bütün insanlık adına utanç duyduğumuz bir şeydir" diye konuştu.

"İslam dinine ve değerlerine hakaret, bazı ülkelerde sıradan hadiseler haline gelmiştir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, İslam'ın korku duyulan bir din olarak lanse edildiğini vurgulayarak, "Taraflı ve maksatlı bir şekilde yürütülen bütün haberler İslam'a karşı nefreti her geçen gün daha da körüklemektedir. Nefret söyleminin ifade özgürlüğü adı altında serbest bırakılması ne yazık ki çok sayıda insanı olumsuz etkilemektedir. Nitekim bugün İslam'a ve Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlük, karşıtlık, ayrımcılık, ırkçılık, nefret, düşmanlık, saldırganlık, şiddet ve cinayet gibi dozu gittikçe artan olumsuz tutum ve davranışlarla karşılaşıyoruz. İslam dinine ve değerlerine hakaret, Müslümanlara yönelik aşağılama, fiziksel şiddet ve saldırılar bazı ülkelerde sıradan hadiseler haline gelmiş durumdadır. Bugün pek çok ülkede alınan İslam karşıtı kararlar bu düşmanlığın kurumsallaştığını göstermektedir. Bunun yanı sıra medya mensupları, akademisyenler, yazarlar, uzmanlar ve daha pek çok aktör İslamofobi endüstrisine destek vermektedir. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Politika, Türkiye, Kültür, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'de İslamofobi ile Mücadele Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi Devlet memurluğu için 35 yaş sınırı aranacak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Devlet memurluğu için 35 yaş sınırı aranacak
Edirne’de yangın paniği Vatandaşlar seferber oldu Edirne'de yangın paniği! Vatandaşlar seferber oldu
Balıkesir’de iş yerinde yangın çıktı Bir kişi hayatını kaybetti Balıkesir'de iş yerinde yangın çıktı! Bir kişi hayatını kaybetti
Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
ABD’de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti
“Nehirde çırpınan birini gördüm“ ihbarı ekipleri harekete geçirdi "Nehirde çırpınan birini gördüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Biden’ın kaç aylık ömrü kaldı Eski Beyaz Saray doktoru konuştu Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

20:00
İBB’ye bir operasyon daha 7 kişi tutuklandı
İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı
19:01
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK’nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
18:24
Putin’den Ukrayna sınırında “tampon bölge“ talimatı
Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
17:05
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
10:13
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı Otobüsler sefere çıkacak
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
10:08
Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı Futbolcular yere yığıldı
Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı! Futbolcular yere yığıldı
09:56
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
09:53
Survivor’da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti
Survivor'da diskalifiye olan Almeda Baylan yarışmadaki arkadaşlarını ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 21:38:42. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de İslamofobi ile Mücadele Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.