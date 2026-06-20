Samsun\'da Kültür Yolu Festivali Başladı

Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bizler inanıyoruz ki; kültür, bir milletin en güçlü hafızasıdır. Bu hafızayı korumak, geliştirmek ve dünyaya anlatmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, üçüncü kez Samsun'da başladı. Samsun, dokuz gün boyunca 18 farklı noktada gerçekleştirilecek 225 etkinlikle kültür, sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak. Festival kapsamında belirlenen 44 'lezzet noktası' da şehrin köklü mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak. Samsun Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla Samsun Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

"Kültür, bir milletin en güçlü hafızasıdır"

Programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bizler inanıyoruz ki; kültür, bir milletin en güçlü hafızasıdır. Bu hafızayı korumak, geliştirmek ve dünyaya anlatmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; kültürümüzü daha görünür kılmaya, sanatçılarımızı desteklemeye ve şehirlerimizi kültürle büyütmeye devam edeceğiz. Samsun Kültür Yolu Festivali de bu vizyonun en güçlü adımlarından biridir. Bugünden itibaren festival boyunca; şehrin sahip olduğu kültür-sanat altyapısı sanatseverlere ev sahipliği yapacak; yerli ve yabancı ziyaretçilerin Samsun'umuzun kültürel ve turistik zenginliğiyle buluşmasına imkan tanıyacaktır. Bu kapsamda Samsun'da, Batıpark'tan Saathane Meydanı'na, Tütün İskelesi'nden kütüphanelerimize kadar 18 farklı noktada her yaş grubuna hitap eden toplam 225 etkinlik düzenleyeceğiz. Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri ve Yaşayan Miras Samsun gibi nadide sergilerden, tiyatro ve çocuk atölyelerine; Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin sergileyeceği seçkin eserlerden, meydanlarımızı dolduracak dev konserlere kadar Samsun tam anlamıyla bir sanat şöleni yaşayacak. Bu festival, sadece izlenen değil, her anı dolu dolu yaşanan bir festival olacak. Festival kapsamında toplam 18 konser, 4 sergi ve yerleştirme, 3 tiyatro, 1 müzikli büyük oyun, 1 opera, 1 bale temsili, 4 farklı başlıkta çocuk etkinliği, 2 çocuk oyunu, 4 söyleşi, 2 konferans, 49 atölye ve 7 farklı etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.

Vali Tavlı: "Festival şehrin ekonomisi ve esnafa katkı sağlayacak"

Festivalin Samsun ekonomisine de olumlu yansıyacağına ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun'umuzun, iki yıldır olduğu gibi yine kültür, tarih ve sanatı aynı potada eriterek özellikle kültür turizmimize büyük bir ivme kazandıran uluslararası kültür-sanat markası Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında bulunmasından büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar yüzlerce etkinlikle bu yıl da 9 gün boyunca adeta bir kültür sanat şöleni yaşatacak bu önemli organizasyonun şehrimize büyük bir canlılık katacağına, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin festival süresince Samsun'umuzun tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinde eşsiz bir deneyim yaşama imkanına kavuşacağını da özellikle ifade etmek istiyorum. Şehrimize turizm anlamında ciddi bir hareketlilik getirecek olan festival yine esnafımıza ve dolayısıyla yerel ekonomimize doğrudan güçlü katkılar sağlayacaktır inşallah. 7'den 70'e herkesi Samsun Kültür Yolu Festivali'ne katılmaya, hem festival süresince hem de sonrasında yıl boyunca şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmeye, yöresel lezzetlerini tatmaya ve unutulmaz hatıralar biriktirmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Doğan: "Samsun, çok kültürlü yapısıyla Anadolu'nun bir özeti niteliğindedir"

Birçok kültürün Samsun'da bulunduğuna değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Samsun'da Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Samsun, bir başlangıcın, Milli Mücadele'nin meşale şehri olmasının yanı sıra asırlar boyunca farklı coğrafyalardan farkı medeniyetlerden insanları bağrına basmış, her rengiyle zenginleşmiş çok kültürlü yapısıyla Anadolu'nun bir özeti niteliğindedir. Samsun'da Türkiye'nin her yerinden insan var. Samsun kültürel enginliği çok yüksek bir şehirdir. Kültür Yolu Festivali 26 şehre yayıldı. Bu festivalin bir durağı olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindeki heyet, Samsun Müzesi Fuaye Alanı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini gezdi. İslam kültür ve medeniyetinin manevi mirasını yansıtan 36 seçkin eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerine tarih ve maneviyatla iç içe bir deneyim sunuyor. Heyet daha sonra "Yaşayan Miras: Samsun Sergisi"ni ziyaret etti. Sergide hüsn-i hat, ebru, tezhip, çini, kazaziye, Susuz Bezi, Çarşamba Ayakkabısı ve bitki örücülüğü gibi geleneksel el sanatlarının seçkin örnekleri yer alıyor. Festival kapsamında düzenlenen atölyelerde ise ziyaretçiler Samsun'un kültürel mirasını deneyimleme fırsatı buluyor. Vezirköprü'nün geleneksel dokuma ürünü Susuz Bezi ile bitkisel örücülük sanatının incelikleri uygulamalı olarak tanıtılıyor.

Festivalden detaylar

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 44 lezzet noktası da şehrin gastronomi zenginliğini ön plana çıkarıyor. Ziyaretçiler, Samsun'un köklü mutfak kültürünü yansıtan yöresel lezzetleri deneyimleme fırsatı bulurken, festival kültür ve sanatın yanı sıra gastronomi alanında da kapsamlı bir deneyim sunacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da gerçekleştirilecek etkinlikler; operadan baleye, tiyatrodan sergiye, konserlerden çeşitli atölyelere ve çocuk etkinliklerine kadar 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden zengin içeriğiyle dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında sanat meraklılarıyla buluşacak. Milli Mücadele'nin şehri geçmişin izlerini barındıran sokaklarında, müzelerinde, meydanlarında ve kültür duraklarında hayat bulan festival; kültür, sanat ve üretkenlikle örülü kapsamlı bir deneyim sunacak. Festival programı ve etkinliklere festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. - SAMSUN