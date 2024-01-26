Budapeşte\'de Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri sanatseverlerle buluştu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türkiye-Macaristan Kültür Yılı çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği işbirliğiyle "Güldestan" ve "Dans Adrenalin" isimli gösteriler sanatseverlerle buluştu.

Başkentteki Macaristan Ulusal Dans Tiyatrosu'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sevilen eserlerinden "Güldestan" ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Modern Dans Topluluğu'nun "Dans Adrenalin" isimli gösterilerinin sergilendiği programlara, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Macar seyircilerin büyük beğenisini kazanan performanslar kapsamında, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve diğer yetkililer, Macar muhataplarıyla bir araya geldi.

"Bir Asırlık Dostluk ve İşbirliği" temasıyla ve "100'üncü yılda 100 Etkinlik" hedefiyle tanıtımı yapılan 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılışı, 18 Aralık 2023'te Budapeşte'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'ın katılımıyla yapılmıştı.