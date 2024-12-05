Türkiye\'nin UNESCO Mirası 31\'E Yükseldi

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya ile hazırlanan 'Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası' dosyasının, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kültürümüz UNESCO'da büyümeye devam ediyor! Paraguay'ın başkenti Asunsion'da düzenlenen 19'uncu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Toplantısı'nda bir müjde daha aldık. Kuzey Makedonya ile hazırladığımız 'Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası' dosyamız, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi" dedi.

'UNESCO'DAKİ MİRAS UNSURUMUZ 31'E YÜKSELDİ'

Ersoy, bu başarıyla birlikte Türkiye'nin UNESCO'daki miras unsurunun 31'e yükseldiğini belirterek, "Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke konumunu başarıyla korumaktadır. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, kültürel mirasımıza sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.