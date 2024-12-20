TÜRKSOY Çalıştayı Ankara'da Başladı

Kültür Sanat

TÜRKSOY tarafından düzenlenen çalıştay başladı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'na üye ülkelerin müze koordinatörlerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştay başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Gagavuzya'nın müze koordinatörlerinin katılımı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, TÜRKSOY tarafından düzenlenen çalıştay başladı.

Çalıştay kapsamında, Etnografya Müzesi Müdürlüğü ve Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü kampüsünde Türk kültürüne özgü müzikler eşliğinde folklor oynandı.

"Yıl içerisinde farklı etkinliklerle çalışmaları sürdürüyoruz"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, İHA muhabirine, TÜRKSOY'un ülke koordinatörü olarak atanan müze uzmanlarının toplantı günü olduğunu kaydetti. Sabah gerçekleştirilen toplantıda ülkeler arasındaki ilişkilerin daha geliştirilmesi için fikir alışverişi yaptıklarını belirten Gönültaş, şunları kaydetti:

"Bugün burada birçok genç arkadaşımız etkinliklerimize eşlik ediyor. Müzelerimizi, laboratuvarlarımızı arkadaşlarımız ziyaret edecek. Sadece bir günlük, iki günlük bir program değil. Yıl içerisinde farklı etkinliklerle çalışmaları sürdürüyoruz. Bunu arkeolojik kazılarla, sempozyumlarla ve geçici sergilerle de destekleyeceğiz. İlişkilerimizi daha sık hale getireceğiz.