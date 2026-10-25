TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali İzmir'de başladı, ilk gün atölye ve filmlerle geçti - Son Dakika
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TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali İzmir'de başladı, ilk gün atölye ve filmlerle geçti

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TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali İzmir\'de başladı, ilk gün atölye ve filmlerle geçti
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TÜRSAK'ın 2004'ten beri düzenlediği Çocuk Filmleri Festivali, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle İzmir'de başladı. İlk gün çocuklar oyunculuk ve yönetmenlik atölyelerine katıldı; 'Pırıl: Saklı Robotlar', 'İbi: Uzay Görevi' ve 'Kardeş Takımı 3' filmlerini izledi.

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004'ten beri düzenlenen "Çocuk Filmleri Festivali", Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İzmir Park AVM ve Paribu Cineverse İzmir'deki festivalin ilk gününde çocuklar oyunculuk ile yönetmenlik atölyelerine katılarak sinema dünyasını yakından tanıma imkanı buldu, "Pırıl: Saklı Robotlar", "İbi: Uzay Görevi" ve "Kardeş Takımı 3" filmlerini izledi.

Katılımcıları eğitici atölyeler ve sinema gösterimleriyle buluşturan festival kapsamında bugün "Süper 1 Takım", "Kutup Kahramanları" ve "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı" filmleri minik izleyicilerle buluşurken, çocuklar yönetmenlik ve oyunculuk atölyelerine katılabilecek.

Yarın "Dino Ailesi", "Arnie & Barney Şapşik Kardeşler" ve "Kardeş Takımı 3" filmlerinin gösterimi ile film okuma ve kukla atölyeleri düzenlenecek.

"Uzaylı Dostum Flik", "Cesur Kirpi" ve "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı" film gösterimleri ile kukla ve yazarlık atölyeleri 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 28 Ekim'de ise "Pırıl: Saklı Robotlar", "İbi: Uzay Görevi" ve "Süper 1 Takım" filmleri ekranlara gelecek, etkinlikler yazarlık ve çocuklar için bilinçli nefes atölyeleriyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
Kültür SanatSinemaEğitimİzmirÇocukUzaySon Dakika

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