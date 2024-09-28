Uğur Yıldız'dan 'Beyaz Ankara' Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Uğur Yıldız'dan 'Beyaz Ankara' Sergisi

Başhekim Uğur Yıldız, Ankara'nın beyaz kış manzaralarını sergilediği 'Beyaz Ankara' sergisini açtı.

28.09.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başhekim Uğur Yıldız'ın gözünden "Beyaz Ankara" sergisi

ANKARA - Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, Ankara'nın gri bir şehir olmadığını söyledi ve "Beyaz Ankara" fotoğraflarıyla sergi açtı.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Uğur Yıldız'ın uzun yıllar kış aylarında Ankara'yı çektiği fotoğraflar ATO Congresium'da açılan sergide ziyaretçileri bekliyor. Ankara'nın karlı günlerini ve soğuk kış aylarını hatırlatan fotoğraflar ziyaretçilerine Ankara'nın gri bir şehir olmadığını hatırlatıyor.

"Ankara'nın geçmişten bugüne kadar bütün süreçleri, zamanları, değişimleri, gelişimlerini hepsini biliyorum"

Lise yıllarından itibaren fotoğrafçılığa merak saldığını söyleyen ve Ankara'yı kendisi için özetleyen Yıldız, " Altındağ'da doğdum, hala Ankara'da yaşıyorum. Ankara'nın geçmişten bugüne kadar bütün süreçleri, zamanları, değişimleri, gelişimlerini hepsini biliyorum. Bu arada zaman zaman fotoğraflamaya çalıştım. Ankara kadim bir şehir, tarihsel süreci, geçmişi olan bir şehir. Cumhuriyetimizin kuruluşu, başkenti, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii, kutsal mekanlar, meclis, ikinci meclis Ulus tarihsel bir mekan, Anıtkabir, Kızılay, Sıhhiye, insanların çalıştığı ve gidip geldiği mekanlar. Bu arada nüfusunda giderek değişime uğradığı bir şehir. Onu da ortaya çıkarttım. O da benim için bir belge. Buna devam edeceğim" diye konuştu.

"Fotoğrafı herkesin ulaşabildiği yerlerde çekmek kolay"

Fotoğrafçılık yaptığı zamanlarda birçok anı biriktirdiğini söyleyen Yıldız, "Çin'den Peru'ya kadar dünyanın dört bir yanını gezdim ve aynı zamanda fotoğrafladım. Tehlikeler de yaşadım. Mesela Ankara'da Kocatepe Camisinin minaresine çıktım. Minarede kapalı kaldık. Soğuk, kar kışta kapalı kaldık. Peru Lima'da varoşlarda fotoğraf çekiyordum üzerime saldıracaklardı. Zor kaçtım kurtuldum. Mekke'de fotoğraf çekmek yasak. Suudi polisleri beni yakaladı zor anlarım oldu. Fotoğrafı herkesin ulaşabildiği yerlerde çekmek kolay. Onun fazla bir özelliği olmuyor" ifadelerini kullandı.

Sergide, Ankara'nın değişimini ve beyaz görüntüsüne yer verdiğini belirten Yıldız, serginin pazar gününe kadar açık olacağını ve saat 10: 00'dan 19: 00'a kadar açık olduğunu ve fotoğraf severleri sergiye beklediğini belirtti. Ayrıca Yıldız, geniş bir arşivi olduğunu ve bunu da ilerleyen günlerde sanatseverlerle buluşturmak istediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Uğur Yıldız, Edebiyat, Ankara, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uğur Yıldız'dan 'Beyaz Ankara' Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:09:55. #1.13#
SON DAKİKA: Uğur Yıldız'dan 'Beyaz Ankara' Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement