Uğur Yıldız'dan 'Beyaz Ankara' Sergisi

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Başhekim Uğur Yıldız'ın gözünden "Beyaz Ankara" sergisi

ANKARA - Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız, Ankara'nın gri bir şehir olmadığını söyledi ve "Beyaz Ankara" fotoğraflarıyla sergi açtı.

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Uğur Yıldız'ın uzun yıllar kış aylarında Ankara'yı çektiği fotoğraflar ATO Congresium'da açılan sergide ziyaretçileri bekliyor. Ankara'nın karlı günlerini ve soğuk kış aylarını hatırlatan fotoğraflar ziyaretçilerine Ankara'nın gri bir şehir olmadığını hatırlatıyor.

"Ankara'nın geçmişten bugüne kadar bütün süreçleri, zamanları, değişimleri, gelişimlerini hepsini biliyorum"

Lise yıllarından itibaren fotoğrafçılığa merak saldığını söyleyen ve Ankara'yı kendisi için özetleyen Yıldız, " Altındağ'da doğdum, hala Ankara'da yaşıyorum. Ankara'nın geçmişten bugüne kadar bütün süreçleri, zamanları, değişimleri, gelişimlerini hepsini biliyorum. Bu arada zaman zaman fotoğraflamaya çalıştım. Ankara kadim bir şehir, tarihsel süreci, geçmişi olan bir şehir. Cumhuriyetimizin kuruluşu, başkenti, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii, kutsal mekanlar, meclis, ikinci meclis Ulus tarihsel bir mekan, Anıtkabir, Kızılay, Sıhhiye, insanların çalıştığı ve gidip geldiği mekanlar. Bu arada nüfusunda giderek değişime uğradığı bir şehir. Onu da ortaya çıkarttım. O da benim için bir belge. Buna devam edeceğim" diye konuştu.

"Fotoğrafı herkesin ulaşabildiği yerlerde çekmek kolay"

Fotoğrafçılık yaptığı zamanlarda birçok anı biriktirdiğini söyleyen Yıldız, "Çin'den Peru'ya kadar dünyanın dört bir yanını gezdim ve aynı zamanda fotoğrafladım. Tehlikeler de yaşadım. Mesela Ankara'da Kocatepe Camisinin minaresine çıktım. Minarede kapalı kaldık. Soğuk, kar kışta kapalı kaldık. Peru Lima'da varoşlarda fotoğraf çekiyordum üzerime saldıracaklardı. Zor kaçtım kurtuldum. Mekke'de fotoğraf çekmek yasak. Suudi polisleri beni yakaladı zor anlarım oldu. Fotoğrafı herkesin ulaşabildiği yerlerde çekmek kolay. Onun fazla bir özelliği olmuyor" ifadelerini kullandı.

Sergide, Ankara'nın değişimini ve beyaz görüntüsüne yer verdiğini belirten Yıldız, serginin pazar gününe kadar açık olacağını ve saat 10: 00'dan 19: 00'a kadar açık olduğunu ve fotoğraf severleri sergiye beklediğini belirtti. Ayrıca Yıldız, geniş bir arşivi olduğunu ve bunu da ilerleyen günlerde sanatseverlerle buluşturmak istediğini söyledi.