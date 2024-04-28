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Kültür Sanat

Ulusal Tatvan Akdeniz Film Festivali Başladı

Ulusal Tatvan Akdeniz Film Festivali Başladı

Fas'ın en saygın film festivallerinden Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali, jüri başkanlığını Elya Süleyman'ın yaptığı bir açılış töreniyle başladı. Festivalin onur konuğu Türk oyuncu Vildan Atasever ve İtalyan oyuncu Isabella Ragonese oldu. Festivalde, Türk filmleri ve Vildan Atasever'in rol aldığı filmler de gösterilecek.

28.04.2024 05:13
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Fas'ın en saygın film festivallerinden Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali başladı.

Jüri başkanlığını Rum kökenli Filistinli Yönetmen Elya Süleyman'ın yapacağı festivalin onur konuğu Türk oyuncu Vildan Atasever ve İtalyan oyuncu Isabella Ragonese oldu.

Yunus Emre Enstitüsünün de katkı sunduğu festivalin açılış töreni, kırmızı halı geçişi ile başladı. Kırmızı halıda oyuncu Vildan Atasever ve Mert Altınışık yoğun ilgi görürken, Atasever, Fas'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından konser ve dans gösterisi gerçekleştirildi.

Daha sonra Jüri Başkanı ve üyeleri sahneye çıkarak sinemaseverleri selamladı. Ardından festivalde yarışacak filmlerden kesitlerin olduğu bir video gösterimi yapıldı.

Festivalin onur konuğu Vildan Atasever, filmolojisine dair gösterimin ardından sahneye davet edildi. Faslı oyuncu Melik Akhmiz Atasever'e onur ödülünü takdim etti. Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç da sahneye gelerek onur ödülü takdimine katıldı.

Oyuncu Atasever, geçen sene gerçekleştirilen festival için davet aldığını ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle festivale katılamadığını ifade etti. Atasever, 2023 Eylül'de Marakeş'te gerçekleşen depremden dolayı da üzüntüsünü ve taziyelerini sundu.

Konuşmasının devamında Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Atasever, insanlığın ortak acısı vurgusu yaptı.

Konuşmasında Yaşar Kemal'den alıntı yapan Atasever; "Bir bahçede hep aynı çiçekten olursa o bahçe güzel olmaz. Sen, ben, o, varız diye güzel bu bahçe. Koparma farklı çiçekleri, kalsın renkleriyle, kokularıyla." ifadelerini kullandı.

Festival açılışına katılan oyuncu Mert Altınışık da sahneye gelerek katılımcıları selamladı.

Tören "Dört Kız Kardeş (Les filles d'Olfa)" isimli açılış filmi gösterimi ile tamamlandı.

Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali

Bu yıl 29.'su düzenlenen Uluslararası Akdeniz Film Festivali'nin Jüri Başkanı Rum kökenli Filistinli Yönetmen Elya Süleyman. Jüri üyeleri ise Fransız oyuncu Guslagie Malanda, İtalyan prodüktör Silvia Scola, Romanyalı prodüktör ve yapımcı Radu Milahneau, Franko-Faslı Senarist Simone Bitton.

Uzun metraj kategorisinde 12 filmin büyük ödül için yarışacağı festivalde iki de Türk filmi yer alıyor. Cemil Ağacıkoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Son Hasat" ve Aslı Özge'nin yönetmenliğindeki "Faruk" filmleri uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler arasında yer alıyor.

Festivalde Vildan Atasever'in rol aldığı "Dilsiz" ve "Gece" filmleri de Faslı sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

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