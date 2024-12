Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür Sanat

Uluslararası Kısa Film Festivaline muhteşem final

Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahibini buldu

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini düzenlediği Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali muhteşem bir finalle sona erdi. 12 dalda ödülün sahibini bulduğu festivalde Başkan Çavuşoğlu, "Sanat şehri Denizli, hayalimiz ve yolculuğumuzu her geçen gün arttırarak daha iyi bir noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2-6 Aralık tarihleri arasında ilk kez düzenlediği, toplamda 43 filmin beğeniye sunulduğu Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali'nin gala ve ödül gecesi yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, ünlü sanatçı Güven Kıraç, festivalin jüri üyeleri oyuncu Ece Özdikici, oyuncu ve yönetmen İskender Altın, oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, oyuncu Sezin Bozacı, oyuncu Ufuk Kaplan, Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur, yönetmenler ve çok sayıda sinemasever katıldı. Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, ilkini düzenledikleri kısa film festivali ile güzel bir yolculuğa başladıklarını belirterek, festivale Denizli'nin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu yolculuğa çıkarken Denizli'de herkesin mutlu olabileceği, herkese ve her kesime dokunan bir şehir hayalinin olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu,"Bu hayalimiz içerisinde ana mottomuz mutlu insanların şehri Denizli'yi oluşturalım istiyorduk. ve bu mutlu insanların şehri noktasında her şeyden bir parça bulmamız gerekiyordu. Tarımdan, hayvancılıktan, turizmden bir parça ve en önemlisi de sanattan da bir parça olması gerekiyordu. Sanat şehri Denizli, hayalimiz ve yolculuğumuzu her geçen gün arttırarak daha iyi bir noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün bu kısa film festivali de renklerden bir tanesi oldu ve biz gördük ki gerçekten Denizli'nin sanatla, sanatçıyla bu anlamdaki buluşması bizleri hem duygulandırdı hem motivasyonumuzu arttırdı" ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu konuşmasının ardından jüri üyelerine plaketlerini takdim etti. Gecenin sonunda Başkanvekili Ali Marım ise sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Başkan Çavuşoğlu'na plaket verdi.

12 dalda ödül verildi

İpek Dağıstanlı'nın sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde 38 finalistin arasından belirlenen eserlere ödülleri verildi. Oyuncu ve yönetmenler tek tek söz alarak böylesine güzel bir organizasyona imza atan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Renkli geçen ödül gecesinde 12 dalda dağıtılan ödüller şöyle: Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Güven Kıraç, Mansiyon Ödülü: Kalem - Yönetmen Ahmet Serhat Ak, Jüri Özel Ödülü: Hayatımın En Güzel Günü - Yönetmen Semih Sağman, Jüri Özel Ödülü: Günaydın Anne - Sinem Köseoğlu, Zuhal Gencer Erkaya, Öyküsu Özyürek, En İyi Animasyon: Oyun - Önder Menken, En İyi Kadın Oyuncu: Birlikte Yalnız - Ecem Uzun, En İyi Erkek Oyuncu: Eksi 1 - Müfit Kayacan, En İyi Belgesel: Zamanın Ustası - Yönetmen Muhittin Yüceli, En İyi Film Müziği: El İzi - Mert İzgi, En İyi Senaryo: Eksi 1 - Yönetmen Ömer Ferhat Özmen, En İyi Yönetmen: Günaydın Anne - Oben Yılmaz, En İyi Film: Aç Karna Çıkmayalım - Yönetmen Yiğit Hepsev olarak seçildi.