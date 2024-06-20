Uluslararası İzmir Festivali'nde Puccini konseri düzenlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uluslararası İzmir Festivali'nde Puccini konseri düzenlenecek

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ölümünün 100. yılı anısına bir konser düzenlenecek. Konserde, soprano Gesua Gallifoco ve tenor Giuseppe Infantino, Puccini'nin ünlü operalarından aryaları seslendirecek. Festival, Fazıl Say ve Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası konseriyle sona erecek.

20.06.2024 12:01
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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında, "Ölümünün 100.Yılında Puccini'yi Anarken" konseri gerçekleştirilecek.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İzmir Goethe Enstitüsü, Institut français Türkiye- İzmir, İzmir İtalya Konsolosluğu, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen festivalde, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini konserle anılacak.

İzmir Tarihi Agora'da 24 Haziran'da yapılacak "Ölümünün 100.Yılında Puccini'yi Anarken" konserinde İtalyan operasının yükselen yıldızları soprano Gesua Gallifoco ve tenor Giuseppe Infantino, Alessandro Zilioli'nin piyanosu eşliğinde, La Boheme, Madam Butterfly, Altın Batı gibi operalardan seçilen aryaları seslendirecek.

Festival, 26 Temmuz'da Bergama Asklepion Ören Yeri'nde Fazıl Say ve Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası konseri ile sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası İzmir Festivali'nde Puccini konseri düzenlenecek - Son Dakika

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