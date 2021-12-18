Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-26 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine ait tarihi, coğrafi ve kültürel değerleri bilimsel boyutuyla ele alması planlanan 1. Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Afet Araştırmaları Derneği'ndeki programda konuşan Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, Kurşunlu'nun tarihi ve jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası bir kongre yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kongre sonuçlarının kitap olarak basılacağını belirten Kaymak, "İnşallah, Kurşunlu'daki sözlü tarihin yanına, bilimsel olarak diğer tarihlerin de araştırmacıların, hocaların elindeki ve arşivlerdeki diğer belgelerin de çıkmasını sağlayacak biçimde çalışma olacak." dedi.

Afet Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz ise kongreye 70'e yakın konuşmacının katılacağını ve Kurşunlu ile civarındaki yerleşim alanlarının 5 bin yıllık tarihinin ele alınacağını bildirdi.

Kurşunlu'nun Karadeniz'deki en önemli ilçelerden biri olduğunu anlatan Eryılmaz, "Amacımız, halkın Kurşunlu yöresinin tarihiyle ilgili doğru bilgileri öğrenmesi, doğru kişilerden öğrenmesi, akademik camianın çalışmalarıyla, bilimsel gerçeklik perspektifinde bunu ele alması." diye konuştu.

Eryılmaz, kongrenin diğer bir amacının da Kurşunlu'nun zengin tarihi kültürel mirasını yansıtan yeraltı zenginliklerinin bilinçli bir şekilde çıkarılarak müzelere taşınması konusunda çalışmalar yapmak olduğunu bildirdi.

Kongreye Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Danimarka, Avusturya, İngiltere ve Almanya'dan da akademisyenlerin katılarak sunum yapacağını belirten Eryılmaz, "Eğer bu coğrafyada herhangi bir buluntu olmasaydı. Bu kadar çok uluslararası merkez bugüne kadar bu akademik çalışmaları yapmazdı." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, kongrenin iki yılda bir periyodik olarak düzenlemesini planladıklarını dile getirerek, "Uzun yıllar barındırdığı arkeolojik potansiyelinin açığa çıkarılmasını ve insanlığa sunulmasını bekleyen coğrafyamız, bu kongreyle kendini bir nebze olsun tüm Türkiye ve uluslararası camiaya tanıtmış olacak." şeklinde konuştu.

İvedik Teknopark Ankara Kongre Merkezi'nde Kurşunlu Kaymakamlığı, Kurşunlu Belediyesi ve Afet Araştırmaları Derneği iş birliğiyle 25-26 Aralık'ta düzenlenecek kongrede 22 ayrı oturum olacak.