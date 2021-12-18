Üye Girişi
Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-26 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika

Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-26 Aralık'ta yapılacak

18.12.2021 16:36
Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-26 Aralık'ta yapılacak

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine ait tarihi, coğrafi ve kültürel değerleri bilimsel boyutuyla ele alması planlanan 1. Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine ait tarihi, coğrafi ve kültürel değerleri bilimsel boyutuyla ele alması planlanan 1. Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Afet Araştırmaları Derneği'ndeki programda konuşan Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, Kurşunlu'nun tarihi ve jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası bir kongre yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kongre sonuçlarının kitap olarak basılacağını belirten Kaymak, "İnşallah, Kurşunlu'daki sözlü tarihin yanına, bilimsel olarak diğer tarihlerin de araştırmacıların, hocaların elindeki ve arşivlerdeki diğer belgelerin de çıkmasını sağlayacak biçimde çalışma olacak." dedi.

Afet Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz ise kongreye 70'e yakın konuşmacının katılacağını ve Kurşunlu ile civarındaki yerleşim alanlarının 5 bin yıllık tarihinin ele alınacağını bildirdi.

Kurşunlu'nun Karadeniz'deki en önemli ilçelerden biri olduğunu anlatan Eryılmaz, "Amacımız, halkın Kurşunlu yöresinin tarihiyle ilgili doğru bilgileri öğrenmesi, doğru kişilerden öğrenmesi, akademik camianın çalışmalarıyla, bilimsel gerçeklik perspektifinde bunu ele alması." diye konuştu.

Eryılmaz, kongrenin diğer bir amacının da Kurşunlu'nun zengin tarihi kültürel mirasını yansıtan yeraltı zenginliklerinin bilinçli bir şekilde çıkarılarak müzelere taşınması konusunda çalışmalar yapmak olduğunu bildirdi.

Kongreye Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Danimarka, Avusturya, İngiltere ve Almanya'dan da akademisyenlerin katılarak sunum yapacağını belirten Eryılmaz, "Eğer bu coğrafyada herhangi bir buluntu olmasaydı. Bu kadar çok uluslararası merkez bugüne kadar bu akademik çalışmaları yapmazdı." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, kongrenin iki yılda bir periyodik olarak düzenlemesini planladıklarını dile getirerek, "Uzun yıllar barındırdığı arkeolojik potansiyelinin açığa çıkarılmasını ve insanlığa sunulmasını bekleyen coğrafyamız, bu kongreyle kendini bir nebze olsun tüm Türkiye ve uluslararası camiaya tanıtmış olacak." şeklinde konuştu.

İvedik Teknopark Ankara Kongre Merkezi'nde Kurşunlu Kaymakamlığı, Kurşunlu Belediyesi ve Afet Araştırmaları Derneği iş birliğiyle 25-26 Aralık'ta düzenlenecek kongrede 22 ayrı oturum olacak.

Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-26 Aralık'ta yapılacak
Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-26 Aralık'ta yapılacak
Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-26 Aralık'ta yapılacak
Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-26 Aralık'ta yapılacak

Kurşunlu, Çankırı, Kongre, Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-26 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:24 ASELSAN'dan "Katar" iddialarına ilişkin hukuki süreç kararı
16:23 Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan 9 ilimiz
16:22 Ünlü isimlerin yılbaşı programlarından alacakları ücretler dudak uçuklatıyor
15:59 Uykusuzluk çekenler işte derdinizin dermanı! Bu iki meyveyi uyumadan yiyin, mışıl mışıl uyuyun
15:51 Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi
15:42 Evinden 6 ay önce 16 ton çöp çıkmıştı! Şimdi 12 ton çöpü evine taşımış!
15:40 3 aylık bebeğini öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu!
15:33 Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek!
15:21 Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta
15:20 Zamanlaması manidar buluşma! Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil'den sürpriz görüntü
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki         
15:47
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi         
11:30
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti Saran'ın adaylığı sonrası Fenerbahçe taraftarı atağa geçti         
21:27
Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi         
19:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 16:50:29. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Kurşunlu Tarihi Kongresi 25-26 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement