Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi - Son Dakika
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Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi

30.05.2022 21:26
Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi

Konya'da düzenlenen 14. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali tamamlandı.

Konya'da düzenlenen 14. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali tamamlandı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festivalin son gününde Nur-Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu tarafından, "Hırçın Kız" isimli oyun sahnelendi.

Oyunda, iki kız kardeşten Katharina hırçın, küçüğü Bianca ise uysaldır, bu yüzden herkes Bianca ile evlenmek istemektedir. Babaları ise hırçın Katharina'yı başından atmadan, küçük kızını göstermek istemez.

İlerleyen sahnelerde patavatsız ve başına buyruk Petruchio çıkagelir ve Katharina ile evlenmek ister. Bu durumda küçük kardeş Bianca'ya da evlilik yolu açılır.

Yurt dışında Türkçe tiyatro yapan ülkeleri Konyalı tiyatroseverlerle buluşturma özelliği taşıyan festival için kente Kosova, Azerbaycan, Gagauz Yeri, Hollanda ve Kazakistan tiyatroları geldi.

Festivalde, İstanbul Devlet Tiyatrosu "Profesyonel", Kosova Sanat Tiyatrosu "Parkta Güzel Bir Gün", Azerbaycan Devlet Yuğ Tiyatrosu "Palyaço Z", D. Tanasoğlu adına Gagauz Milli Tiyatrosu "Körlerin Dünyası", Kazakistan Devlet Kukla Tiyatrosu "Macbeth", Van Devlet Tiyatrosu "Geçmişten Gelen Kadın", Hollanda NY Prodüksiyon "Yerli Yersiz", Kazakistan Nur-Sultan Akimat Zhastar Tiyatrosu "Hırçın Kız" adlı oyunlar tiyatroseverlerle buluştu.

Türkiye'den 2, yurt dışından 6 olmak üzere festivalde toplam 8 farklı oyun ve 11 temsil yer aldı.

Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi
Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi
Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi
Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi
Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Tiyatro, oyunlar, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi - Son Dakika


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