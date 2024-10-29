Ümraniye'de 2024-2025 Kültürel ve Sanatsal Dönem Başladı - Son Dakika
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Ümraniye'de 2024-2025 Kültürel ve Sanatsal Dönem Başladı

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Ümraniye Belediyesi, 2024-2025 Kültür ve Sanat Sezonu açılışı kapsamında düzenlenen ödül töreninde, geleneksel resim, hikaye ve şiir yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu. Programda, bu yılki resim yarışmasının konusu 'Filistin' olarak belirlendi.

29.10.2024 10:52  Güncelleme: 11:06
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Ümraniye'de Kültür ve Sanat Sezonu, uluslararası yarışmalarla açıldı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi, 2024-2025 Kültür ve Sanat Sezonu açılışı için program düzenledi. Açılış programı kapsamında düzenlenen 20. Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışması Ödül Töreni'nde, kazanan yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Sezonu Açılış Programı, dün akşam Ümraniye'de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Programın sunuculuğunu Erdoğan Arıkan üstlendi. Program kapsamında, 20. Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışması Ödül Töreni de gerçekleştirildi.

Program hakkında konuşan Başkan İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de her şey bir başka, kültür ve sanat bambaşka. 2024 - 2025 Kültür ve Sanat Sezonunu açmış oluyoruz. Bu arada geleneksel 20. Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmamızın ödüllerini bu akşam sanatsever dostlarımızla ve jürimizle birlikte kazananlara takdim edeceğiz. Belediyeciliğin geleneksel yapımının dışında Ümraniye kültür ve sanatta ciddi hamleler içerisinde. Bu dönemde de yeni buluşmalarla, hem gençlerimizle hem kadınlarımızla hem de diğer vatandaşlarımızla birlikte, evvelki senelerde yaptıklarımızın üstüne koyarak birlikte olacağız. Ben kültür ve sanatın Ümraniyemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah insanlarımıza bir şeyler katabiliriz diye düşünüyorum. Ümraniye'de şehir kültürüne uygun hareket ederek, biraz daha kavgasız gürültüsüz, düşüne ve yazıya fazla önem vererek kültürde ve sanatta ve diğer dallarda, gençlerle çocuklarımızla birlikte olursak çok daha iyi bir yaşamı bekliyoruz" dedi.

Filistin'e adanan sanat

Programda, bu yılki resim yarışmasının konusu "Filistin" olarak belirlenen eserler sergilenirken, müzisyen Hakan Dedeler ve ekibi, katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Filistin konulu şiir yarışmasında birinci olan "Gökyüzüne Küsen Kuşlar" adlı eser, Seyfullah Kartal tarafından seslendirilerek salondakilere duygusal anlar yaşattı. Gazzeli araştırmacı-yazar Moin Naim de yaptığı konuşmada Filistin'de yaşanan trajedilere dikkat çekti.

Bu yıl hikaye yarışmasının konusu serbest olarak belirlendi. Birincilik ödülünü "Karton Bardak" adlı eseriyle Özge Kılıç kazanırken, ikinci Nurkan Kışlal, üçüncü ise Kenan Mermer oldu. Şiir yarışmasında, Yusuf Erol Gökduman "Gökyüzüne Küsen Kuşlar" adlı eseriyle birincilik elde etti, Havva Nur Kocabaş ikinci, Elif Şeker üçüncü sırada yer aldı. Resim yarışmasında ise Hava Nur Bulut birinci, Mutahhar Bayrakçeken ikinci ve Lina Yabalak üçüncü oldu.

Ümraniye\'de 2024-2025 Kültürel ve Sanatsal Dönem Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye'de 2024-2025 Kültürel ve Sanatsal Dönem Başladı - Son Dakika

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