Kültür Sanat

UNESCO Kültür Mirasına başvurulacaktı, depremde hasar aldı

TOKAT - Tokat'ta yaşanan deprem, şehrin tarihi mirasına da zarar verdi. Kentte kayıtlı 126 vakıf eserinden biri olan ve UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan Kasaba Köyü Mahmutbey Camisi'ne benzerliği ile bilinen Malum Seyit Camisi, depremin etkisiyle hasar aldı.

Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle kayıtlı bulunan 126 vakıf eserinden sadece Sulusaray ilçesinde bulunan Malum Seyit Camisi etkilendi. Cami UNESCO Kültür Mirası listesine giren Kastamonu Kasaba Köyü Mahmutbey Camisine benzerliği ile dikkat çekiyor. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından UNESCO Kültür Mirası için başvuru hazırlığında olan cami depremden etkilendi. Cami duvarında depremin ardından çatlaklar olduğu görüldü. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından ihaleye çıkılarak restorasyona başlanacağı öğrenildi.

"UNESCO Kültür Mirası listesine giren Mahmutbey Camisine benzerliği ile dikkat çekiyor"

Deprem öncesi İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulunan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, caminin UNESCO Kültür Mirası listesine alınması için gerekli çalışmaların başladığını söylemişti. Erdoğan açıklamasında, "Tokat'ta bulunan en nitelikli ahşap camilerden birisi olan 8 asırlık Malum Seyit Camisi Türkiye'de beşik sırtı modeli ile yapılan 3 camiden birisidir. Camimizin bir benzeri olan Kastamonu Kasaba Köyü Mahmutbey Camisi UNESCO Kültür Mirası listesine girmiştir. Camimiz de yapım tekniği, kullanılan malzeme ve ahşap işçilik olarak Kasaba Köyü Camisinin bir benzeridir. Malum Seyit Camisinin de UNESCO Kültür Mirası listesine girmesi için gerekli çalışma ve hazırlıklar Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır" demişti.