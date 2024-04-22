UNESCO Kültür Mirasına başvurulacaktı, depremde hasar aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

UNESCO Kültür Mirasına başvurulacaktı, depremde hasar aldı

Tokat'ta yaşanan deprem, şehrin tarihi mirasına da zarar verdi. UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan Malum Seyit Camisi, depremin etkisiyle hasar aldı. Cami duvarında çatlaklar oluştuğu görüldü. Hasar tespit çalışmalarının ardından cami restorasyona alınacak.

22.04.2024 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Kültür Mirasına başvurulacaktı, depremde hasar aldı

TOKAT - Tokat'ta yaşanan deprem, şehrin tarihi mirasına da zarar verdi. Kentte kayıtlı 126 vakıf eserinden biri olan ve UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan Kasaba Köyü Mahmutbey Camisi'ne benzerliği ile bilinen Malum Seyit Camisi, depremin etkisiyle hasar aldı.

Tokat'ta meydana gelen deprem nedeniyle kayıtlı bulunan 126 vakıf eserinden sadece Sulusaray ilçesinde bulunan Malum Seyit Camisi etkilendi. Cami UNESCO Kültür Mirası listesine giren Kastamonu Kasaba Köyü Mahmutbey Camisine benzerliği ile dikkat çekiyor. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından UNESCO Kültür Mirası için başvuru hazırlığında olan cami depremden etkilendi. Cami duvarında depremin ardından çatlaklar olduğu görüldü. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından ihaleye çıkılarak restorasyona başlanacağı öğrenildi.

"UNESCO Kültür Mirası listesine giren Mahmutbey Camisine benzerliği ile dikkat çekiyor"

Deprem öncesi İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulunan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, caminin UNESCO Kültür Mirası listesine alınması için gerekli çalışmaların başladığını söylemişti. Erdoğan açıklamasında, "Tokat'ta bulunan en nitelikli ahşap camilerden birisi olan 8 asırlık Malum Seyit Camisi Türkiye'de beşik sırtı modeli ile yapılan 3 camiden birisidir. Camimizin bir benzeri olan Kastamonu Kasaba Köyü Mahmutbey Camisi UNESCO Kültür Mirası listesine girmiştir. Camimiz de yapım tekniği, kullanılan malzeme ve ahşap işçilik olarak Kasaba Köyü Camisinin bir benzeridir. Malum Seyit Camisinin de UNESCO Kültür Mirası listesine girmesi için gerekli çalışma ve hazırlıklar Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır" demişti.

Kaynak: İHA

Deprem, Unesco, Tokat, Cami, Deprem, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat UNESCO Kültür Mirasına başvurulacaktı, depremde hasar aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Sivas’ta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Sivas'ta tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: UNESCO Kültür Mirasına başvurulacaktı, depremde hasar aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement