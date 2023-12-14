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UNESCO tarafından 'Hoşgörü Ödülü' alan pastanede tarih yaşatılıyor - Son Dakika
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UNESCO tarafından 'Hoşgörü Ödülü' alan pastanede tarih yaşatılıyor

Erzurum'da kültür ve hoşgörünün adresi olan Hemşin Pastanesi, UNESCO tarafından 'Hoşgörü Ödülü'ne layık görüldü. Pastane, misafirlerini edeple karşılayarak kültür ve sanata ilgi duyanları ağırlıyor. Kitap okumaya ve sanat üzerine sohbetler yapmaya olanak sağlayan pastane, öğrencilerin de ilgi odağı haline gelmiştir.

UNESCO tarafından \'Hoşgörü Ödülü\' alan pastanede tarih yaşatılıyor
14.12.2023 - 23:33,  Güncelleme: 23:41
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UNESCO tarafından 'Hoşgörü Ödülü' alan pastanede tarih yaşatılıyor

Erzurum'da kültür ve hoşgörünün adresi

ERZURUM - 1995 yılında UNESCO tarafından 'Hoşgörü Ödülü' alan Hemşin Pastanesi, kapısından içeri girenleri "müşteri" değil "misafir" olarak karşılıyor.

UNESCO'nun "Hoşgörü Ödülü"ne layık gördüğü ve misafirlerini "Edeple gelen hürmetle gider" notuyla ağırlayan Hemşin Pastanesi, uzun yıllardır kültür ve sanata ilgi duyanları kendine çeken bir mekan. Erzurum'un en işlek semtlerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde 1938'de açılan ve 1965-1970'de çıkan yangından dolayı bir süre kapalı kaldıktan sonra şu anki binaya taşınan Hemşin Pastanesi, maziyi hatırlatan ortamıyla konuklarını adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Kitap okumaya ve kültür-sanata ilgi duyanlar tarafından rağbet gören pastanede, soğuk kış gecelerinde sanat müziği eşliğinde masalarda tamamen sanat üzerine sohbetler yapılıyor.

Nail Orhun'dan kalan bir miras

Uzun yıllar işletmesini Nail Orhun'un yaptığı ve 1995 yılında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından "Hoşgörü Ödülü"ne layık görülen Hemşin Pastanesi, müşterilerini girişteki "Edeple gelen hürmetle gider" notuyla karşılıyor. Geçmişte Necip Fazıl Kısakürek, Peyami Safa, Orhan Pamuk ve daha birçok yazarı ağırlayan pastane sanatın, müziğin, felsefenin bir arada konuşulduğu nadir mekanlardan birisi. Pastanenin üçüncü işletmecisi Abdülaziz Güllüce, "Geçmişten bu güne uzanan Hemşin Pastanesi kültürünü ve geleneğini sürdürmeye, geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Burası bir hoşgörü mekanı. Buraya gelenin dini, dili, ırkı bizim için önemli değil. Girişte 'Edeple gelen hürmetle gider' yazımız var. Biz edeple geleni hürmetle gönderiyoruz." dedi.

Öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

Yurt içi ve yurt dışından kentte özellikle ödüllü pastaneyi görmeye gelenlerin olduğunu belirten Güllüce, "Nail Amca felsefeyi çok seven derin bir insandı. Burada eski Kuzey Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Devlet Bahçeli, Rahmetli, Muhsin Yazıcıoğlu ve daha bir çok isim ağırlandı. Şu anda özellikle kentin öğrencilerine kucak açıyoruz. Burası bir öğrenci mekanıdır, genellikle öğrencileri çalıştırıp onlara yardım etmek istiyoruz."

Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat UNESCO tarafından 'Hoşgörü Ödülü' alan pastanede tarih yaşatılıyor - Son Dakika


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