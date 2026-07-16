Üniversite Öğrencileri Mezuniyet Projelerini Sergiledi

Adana'da üniversite öğrencileri eğitim döneminde yaptıkları mezuniyet projelerini sergiledi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Tekstil ile Moda Tasarımı bölümlerinden mezun olan öğrenciler, eğitimleri boyunca hazırladıkları çalışmaları Mithat Özsan Amfisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.
Sergide, farklı malzeme, teknik ve tasarım yaklaşımlarıyla ortaya çıkarılan seramik ve tekstil eserler yer aldı.
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