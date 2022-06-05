Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başket Millet Bahçesi'nde sahne aldı - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başket Millet Bahçesi'nde sahne aldı

05.06.2022 00:41

Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başket Millet Bahçesi'nde sahne aldı Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında düzenlediği konserde sahne aldı.

Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başket Millet Bahçesi'nde sahne aldı

ANKARA - Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında düzenlediği konserde sahne aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı Ankara'da sahne aldı. Başkent Milet Bahçesi'nde gerçekleşen konserde Sarıkabadayı sevilen parçalarını seslendirdi. Müzik dolu bir gece yaşayan Ankaralılar konserde çok eğlediklerini dile getirirken bu tür konserlerin devam etmesi temennisinde bulundu. Konserin çok eğlenceli geçtiğini belirten Ankaralı müziksever, "Millet Bahçesi'ne geldik. Konser çok eğlenceli geçiyor. Yetkililere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız da çok eğlendi" dedi.

Bakanlığın "Sağlıklı Çevre Yaşamı" konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlediği etkinlikler ve konserler 5 Mart Pazar günü saat 22.00'a kadar devam edecek.

Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başket Millet Bahçesi'nde sahne aldı
Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başket Millet Bahçesi'nde sahne aldı
Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başket Millet Bahçesi'nde sahne aldı
Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başket Millet Bahçesi'nde sahne aldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Soner Sarıkabadayı, İklim Değişikliği, Türkiye, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı, Başket Millet Bahçesi'nde sahne aldı - Son Dakika

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