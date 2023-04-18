Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın annesinin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 98 yaşında vefat eden annesi Fatma Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Fatma Ceylan cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan ve köylüler katıldı. Çakıroba Köyü Camisi'nde ikindi namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninde, Nuri Bilge Ceylan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Ceylan'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE