Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın annesinin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi - Son Dakika
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Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın annesinin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

18.04.2023 18:24

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 98 yaşında vefat eden annesi Fatma Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde toprağa verildi.

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 98 yaşında vefat eden annesi Fatma Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Fatma Ceylan cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan ve köylüler katıldı. Çakıroba Köyü Camisi'nde ikindi namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninde, Nuri Bilge Ceylan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Fatma Ceylan'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

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Son Dakika Kültür Sanat Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın annesinin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın annesinin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi - Son Dakika
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