Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı Saray Mutfağı lezzetleri kitaplaştırıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı Saray Mutfağı lezzetleri kitaplaştırıldı

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle hazırlanan 'Edirne Sarayı Mutfağı ve Osmanlı Helvaları' adlı kitaplar ve kitaplarda yer alan lezzetler düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

27.05.2024 20:43
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Unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı Saray Mutfağı lezzetleri kitaplaştırıldı

EDİRNE - Edirne'de Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle hazırlanan "Edirne Sarayı Mutfağı ve "Osmanlı Helvaları" adlı kitaplar ve kitaplarda yer alan lezzetler düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Olgunlaşma Enstitüsü öğretmen usta öğreticileri tarafından hazırlanan Edirne Sarayı Mutfağı ve Osmanlı Helvaları adlı kitaplar ve kitaplarda yer alan lezzetler katılımcılardan tam not aldı.

Osmanlı Saray Mutfağının tüm zenginliğini yansıtan Edirne Sarayı Mutfağını detaylı bilgilerle ve çok özel tariflerle ortaya koyan kitabın girişinde Orta Asya ve Selçuklularda Yemek Kültürü Osmanlı Saray Mutfağı, Edirne Saray Mutfağı, şeklinde yer alan üç ana başlık altında yemek kültürü, yemek kültürüne etki eden unsurlar, yemeklerde kullanılan malzemeler, sofra adabı gibi hususlar ele alındı.

Hazırlanan kitaplarda çorbalar, etli yemekler, pilavlar ve dolmalar, unlu gıdalar, turşular, içecekler ve tatlılar yer alıyor. Etkinlikte Osmanlı saray mutfağında yer alan dane-i yeşil, ballı mahmudiye, fodula ekmeği, Helva-i Hakani, Sultani Helvası ve Gül Şerbeti gibi lezzetler de ikram edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Çelik, "Edirne Sarayı Mutfağı" temasının çıktısı olarak meydana gelen, gastronomi tarihi açısından çok önemli bu iki kitabı sunmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Bu tarifleri mutfak atölyemizde uygulayarak tanıttık"

Tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkartmak, günümüzde ve gelecekte yaşatmak amacıyla ortaya çıkan proje çerçevesinde Osmanlı Mutfağını, özelinde de Edirne Sarayı Mutfağını araştırarak tariflere ulaştıklarını belirten Çelik, "Bu tarifleri mutfak atölyemizde uygulayarak tanıttık. Literatür taraması ve akademik araştırmalarla; çoğu unutulmuş, bazıları günümüzde de bilinen reçeteleri bir araya getirerek anlamlı bir çalışmaya imza attık. Yazılı kaynakların çok kısıtlı olması nedeniyle zorlu geçen bu süreçte Osmanlı Saray Mutfağının ne kadar özel, zengin ve çeşitlilik barındıran bir mutfak olduğuna tanık olduk, böylelikle yürüttüğümüz projenin önemini bir kez daha anlamış bulunduk" ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmasının ardından kitaplarda yer alan lezzetlerin tadına bakıldı.

"Hazırlanan lezzetlerle geçmişe gittik"

Lezzetlerin tadına bakmak için arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe gelen Dilek Ozan, Osmanlı Mutfağında yer alan lezzetlerin tadına bakınca geçmişe gittiklerini ve lezzetleri çok beğendiklerini söyledi. Çok anlamlı bir etkinlik olduğunu belirten Ozan, birisi ballı diğeri irmikli olmak üzere 2 çeşit tatlının tadına baktıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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