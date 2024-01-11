Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Kolcu, 2023 yılında Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
İl Emniyet Müdürü Kolcu, " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", Gazze-Kanıt"ta ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" isimli eserlerini oyladı.
"Çevre-Yaşam" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Gözbebeğimsin" fotoğrafını seçen Kolcu, "Haber"de Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Spor"da Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" adlı karesini tercih etti.
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