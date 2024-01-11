Uşak İl Jandarma Komutanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Semiz, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
İl Jandarma Komutanı Semiz, " Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci", Gazze-Kanıt"ta ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" adlı karesini oyladı.
"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını seçen Semiz, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.
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