Kültür Sanat

'Üsküdar Çocuk Köyü' büyük bir coşkuyla açıldı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi'nin projelerinden biri olan 'Üsküdar Çocuk Köyü' düzenlenen törenle açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da katılım sağladı.

Üsküdar Belediyesi tarafından, 'Üsküdar Çocuk Köyü' düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Bu proje ile çocukların eğlenerek doğal yaşamı deneyimleyerek daha yakından tanımasının amaçlanıyor. Projenin açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, milletvekilleri, TOKİ Genel Başkanı Ömer Bulut ve birçok vatandaş katıldı.

"Biz her zaman siyasetin hizmet tarafında olacağız"

Açılış töreninde konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Böyle güzel projelerimiz, İstanbul'umuzun her yerinde olması için bize güç versin. İstanbul'un her yerinde bu çalışmayı yürütüyor olacağız. Biz her zaman siyasetin hizmet tarafında olacağız. Sizlerle el ele inşallah bu projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Başkanım bana Üsküdar'da köy yapmak istiyoruz dediğinde, bugün 85 metrekarelik alanda Üsküdar'ın göbeğinde İstanbul'da hem nefes alacağımız hem de çocuklarımızın burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir projeyi kazandırmış olduk" dedi.

"31 Mart'ta aziz milletimiz laf üretenle, eser üretenleri ayırt edecektir"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Buralara kolay gelmedik. Murat Kurum başkanım daha Çevre ve Şehircilik Bakanı görevindeyken bu projeyi hayal ettik. Bu projenin hiçbir yerde örneği yok. Burası metruk bir alandı. Böyle bir eser yapalım Üsküdar'a dedim. O dönemde bakanımız olan Murat Kurum başkanıma durumu bildirdim. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu kentsel dönüşümlerde, millet bahçelerinde ve burada sağ olsun kendisiyle konuştuğumda TOKİ başkanımızla birlikte 'biz bu projeyi yapalım' dedi. Şunu da bilmemiz lazım 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' insanımızı nasıl yaşatacağız tabi ki eser ve hizmet üreterek. Böyle sosyal medyalarda boş işlerle milletimizi kandırmaya çalışmayacağız. İşte eser, işte proje bu güzel projelerin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Laf üretenle, eser üretenleri bu aziz milletimiz biliyor. 31 Mart'ta da bunları ayırt edecektir. Asla şüphemiz yoktur" diye konuştu.