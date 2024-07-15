Üsküdar'da Klasik Müzik Konser Serisi Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Üsküdar'da Klasik Müzik Konser Serisi Başladı

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Üsküdar'ın kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen klasik müzik konser serisi, dünya çapında tanınan keman virtüözü Cihat Aşkın'ın Türk Valsleri performansıyla başladı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte, müzikseverler keyifli bir pazar akşamı geçirdi.

15.07.2024 16:34  Güncelleme: 16:58
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Üsküdar'da klasik müzik konser serisi başladı

İSTANBUL - Üsküdar'ın kültürel hayatına katkı sağlamak amacıyla "Klasik Pazar" başlığı altında düzenlenen klasik müzik konser serisinin ilki, dünya çapında tanınan keman virtüözü Cihat Aşkın'ın Türk Valsleri performansıyla başladı.

Nevmekan Sahil bahçesinde gerçekleşen etkinliğe, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile ünlü Tarihçi İlber Ortaylı ve çok sayıda Üsküdarlı katıldı. Etkinlikte, müzikseverler Cihat Aşkın'ın eşsiz yorumuyla Türk Valsleri'nin keyfini çıkardı. Aşkın'a, konuk solist olarak Teyfik Rodos ve Oğuzhan Balcı'nın yönetimindeki Avrasya Oda Orkestrası da eşlik etti. Üsküdarlıların ücretsiz katıldığı ve "Sandalyeni Kap Gel" konseptiyle düzenlenen klasik müzik konser serisi, ailelerin ve müzik tutkunlarının bir araya gelerek keyifli bir pazar akşamı geçirmelerini sağladı.

Konserde Cihat Aşkın "Yine Bir Gülnihal", "Kelebek", "Hatırla Sevgili" gibi en sevilen solo parçalarını çalarken, Solist Teyfik Rodos, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan olan "Fikrimin İnce Gülü", "Pervane", "Hatıra", "Katibim" gibi eserleri seslendirdi.

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, her pazar 'Klasik Pazar' etkinliklerinin başka etkinliklerle birleşerek devam edeceğini kaydederek, "Tabii sizin isteğinize göre de içeriğini değiştirmek, güncellemek mümkün olacak. Bugün Türk Valsleri ile başlıyoruz. Haftaya farklı bir içerikle sizlerle olacağız." dedi. Başkan Dedetaş sanatçılara çiçek takdim ederken, Cihat Aşkın da Dedetaş'a albüm hediye etti. Katılımcılar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar\'da Klasik Müzik Konser Serisi Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar'da Klasik Müzik Konser Serisi Başladı - Son Dakika

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