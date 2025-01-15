Üsküp'te Nasreddin Hoca Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Üsküp'te Nasreddin Hoca Etkinliği

Üsküp\'te Nasreddin Hoca Etkinliği

Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde çocuklar için 'Nasreddin Hoca', etkinliği düzenlendi.

15.01.2025 17:57
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Nasreddin Hoca Kuzey Makedonya'da" etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Üsküp'teki Sultan Murat Camisi'nde "Nasreddin Hoca Kuzey Makedonya'da" etkinliği yapıldı.

Nasreddin Hoca kıyafetleri giyen bir görevlinin hikayeler anlattığı etkinliğe onlarca çocuk katıldı.

Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, programı, çocukların kış tatilleri kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Program kapsamında çocukları camiye davet ettiklerini aktaran Bodur, çocukların yeteneklerini sergilediği ve bildiği duaları okuduğu farklı aktiviteler yaptıklarını kaydetti.

Bodur, "Böylece caminin manevi atmosferini daha küçük yaşlarda tadıyorlar. Bizim de amacımız Nasreddin Hoca figürü içerisinde çocukların camiyle irtibatını sağlamaktı." diye konuştu.

Hocaların şaka yapan, çocuklarla oynayan, onlara fıkralar anlatan görevliler olduğunu vurgulayan Bodur, Nasreddin Hoca'nın da böyle bir figür olduğunu söyledi.

Etkinliğin 13 Ocak'ta Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehri ve çevresinde de gerçekleştirildiğini anımsatan Bodur, dün ise Kalkandelen ve çevresinde çocuklarla bir araya geldiklerini vurguladı.

Programı İştip şehrinde de gerçekleştireceklerini söyleyen Bodur, "Amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Çocuklarımızı çok mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Hem de onların camiyle, minareyle, manevi bir ilişki kurmasına vesile olduğumuzu düşünüyoruz. Bu programları başka zamanlarda da Kuzey Makedonya'nın çeşitli yerlerinde icra etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Üsküp'te Nasreddin Hoca Etkinliği - Son Dakika

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