Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

“Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu” defilesi, geleneksel keçe sanatının yerel kalkınmaya uzanan dönüşümüne ışık tuttu.

Emine Erdoğan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında gerçekleştirilen defilede, coğrafi işaretli Afyon Keçesi tasarıma kavuşan kıyafet ve aksesuarlarla izleyicilerin karşısına çıktı. Koleksiyonda keçenin özgün dokusu ve geleneksel üretim teknikleri korundu.

YEREL DEĞERLER GÖRÜNÜR KILINDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle, Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen “Kadın Eliyle Keçe: Geleneksel Sanatın Çağdaş Moda ile Buluşması” projesi kapsamında hazırlanan koleksiyon, kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığı tasarımın yenilikçi diliyle buluşturdu.

“Bereket, Birikim ve Beceri” yaklaşımıyla yerel değerleri görünür kılan Anadoludakiler’in kültürel mirası üretimle yaşatma hedefi, kadınların kazandığı becerilerle karşılık buldu.

KADINLARA SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR İMKANI OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Anadoludakiler-SOGEP Projesi kapsamında 15 kadına keçe eğitimi verilirken tasarım, markalaşma, satış ve pazarlama eğitimleriyle kadınların ürünlerini ekonomik değere dönüştürme kapasiteleri desteklendi. “Umay” markası altında geliştirilen ürünlerle yeni pazarlara ulaşılması ve kadınlara sürdürülebilir gelir imkanları oluşturulması hedefleniyor.

“Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu”, yerel ustalığın tasarımla geliştiği, kadın emeğinin kooperatif dayanışmasıyla güçlendiği bir dönüşümü sahneye taşıdı.