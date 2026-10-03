Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu’nun köklü üretim kültürünü yenilik ve tasarımla geleceğe taşıyan Anadoludakiler, Afyonkarahisar’da kadınların emeğiyle hayat bulan özel bir koleksiyonla sahneye çıktı.

“Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu” defilesi, geleneksel keçe sanatının yerel kalkınmaya uzanan dönüşümüne ışık tuttu.

Emine Erdoğan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında gerçekleştirilen defilede, coğrafi işaretli Afyon Keçesi tasarıma kavuşan kıyafet ve aksesuarlarla izleyicilerin karşısına çıktı. Koleksiyonda keçenin özgün dokusu ve geleneksel üretim teknikleri korundu.

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

YEREL DEĞERLER GÖRÜNÜR KILINDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle, Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülen “Kadın Eliyle Keçe: Geleneksel Sanatın Çağdaş Moda ile Buluşması” projesi kapsamında hazırlanan koleksiyon, kuşaktan kuşağa aktarılan ustalığı tasarımın yenilikçi diliyle buluşturdu.

“Bereket, Birikim ve Beceri” yaklaşımıyla yerel değerleri görünür kılan Anadoludakiler’in kültürel mirası üretimle yaşatma hedefi, kadınların kazandığı becerilerle karşılık buldu.

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

KADINLARA SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR İMKANI OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Anadoludakiler-SOGEP Projesi kapsamında 15 kadına keçe eğitimi verilirken tasarım, markalaşma, satış ve pazarlama eğitimleriyle kadınların ürünlerini ekonomik değere dönüştürme kapasiteleri desteklendi. “Umay” markası altında geliştirilen ürünlerle yeni pazarlara ulaşılması ve kadınlara sürdürülebilir gelir imkanları oluşturulması hedefleniyor.

“Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu”, yerel ustalığın tasarımla geliştiği, kadın emeğinin kooperatif dayanışmasıyla güçlendiği bir dönüşümü sahneye taşıdı. 

Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu
Kültür SanatAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey’in sözleri fikrini değiştirmiş Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey'in sözleri fikrini değiştirmiş
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler
Montella’ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu
79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar 15 milyonunu kaptırdı 79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı
Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü “Yok artık“ dedirtti Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti
15:17
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu Küsbeci çifti gözaltında
Mezitli Belediyesi’ndeki rüşvet çarkı deşifre oldu! Küsbeci çifti gözaltında
15:10
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni...
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
15:08
Beşiktaş yeni sektöre giriyor İşte açılış tarihi
Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
14:46
Mansur Yavaş’a açıkça soruldu: AK Parti’ye geçecek misiniz
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
14:19
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı
14:18
TFF’de düğüm çözüldü İşte hakemleri atayacak isimler
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 15:29:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei