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Usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika

Usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle buluştu

08.12.2021 13:00
Usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle buluştu

"Reis Bey", "Kavanozdaki Adam", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz", "Anka Kuşu" ve "Sevda Kuşun Kanadında" gibi önemli yapımlara imza atan usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle bir araya geldi.

"Reis Bey", "Kavanozdaki Adam", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz", "Anka Kuşu" ve "Sevda Kuşun Kanadında" gibi önemli yapımlara imza atan usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karagöz Sinema Atölyesi'nce düzenlenen "Mesut Uçakan Film Günleri" kapsamında, Tayyare Kültür Merkezi'nde, usta yönetmenin 15 yıl aradan sonra eylül ayında vizyona giren filmi "Süveyda" izlendi.

Gösterim öncesinde sinemaseverlerle bir araya gelen Uçakan, filmlerinin oluşumu hakkında bilgi verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Bursa'nın medeniyet kenti olduğunu belirten Uçakan, "Burada olmak, güzel duygu. Zaman zaman Bursa'ya gelip gittikçe buradaki manevi ruhu hissediyoruz. Burası hayatınıza güzel yansımalarda bulunuyor. Bursa, bir kültür şehridir. Türk Dünyası Kültür Başkenti de seçildi. Zaten öteden beri başkentti. Başkent ruhunu taşıyan, ahiliğin en yaygın şekilde uygulandığı şehir, Bursa." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız da yönetmenin geçmişte yapmış olduğu filmlerin hala konuşulduğunu hatırlattı.

Yönetmenin son filmini keyifle izlediklerini aktaran Yıldız, "Mesut Uçakan Film Günleri kapsamında, 2 gün boyunca yönetmenimizin en çok izlenen filmlerini bir kez daha seyirciyle buluşturduk. Yönetmenimizin ürettiği filmler, çekildikleri dönemlerde büyük ses getirmiş olup bugün bile üzerine konuşuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Yıldız, Uçakan'a plaket takdim etti.

Usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle buluştu
Usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle buluştu
Usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle buluştu
Usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle buluştu

Mesut Uçakan, Yönetmen, Bursa, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta yönetmen Mesut Uçakan, Bursalı sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika
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