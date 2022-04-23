Üstü açık otobüse binen çocuklar 2 yıl sonra 23 Nisan coşkusu yaşadı - Son Dakika

Üstü açık otobüse binen çocuklar 2 yıl sonra 23 Nisan coşkusu yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde pandemi sebebiyle iki yıldır kutlanmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, iki yıldır pandemi sebebiyle buruk bir şekilde kutlanıyordu. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte bu sene özlenen coşkulu kutlamalar yeniden yapıldı. Şehit Cevher Duduyev Sahil Parkı'nda düzenlenen kutlama etkinliğine 7'den 70'e her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte anaokulu ve ilkokul öğrencileri hazırladıkları dans ve şiir gösterilerini katılımcılara sergiledi. Öğrencilerin renkli gösterileri vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Sahilde düzenlenen etkinliğin ardından, minik öğrenciler ilçe protokolü ile birlikte Darıca Belediyesine ait üstü açık otobüse bindi. Hareketli çocuk müzikleri eşliğinde ay yıldızlı bayrağı coşkuyla dalgalandıran çocuklar, tüm ilçeyi dolaşan otobüste vatandaşları selamladı. Sokaklardaki ve evlerinin camlarındaki vatandaşlar da çocuklara el salladı.

"Ben bu otobüse bindiğime hala şaşırıyorum"

23 Nisan'ı çok sevdiğini söyleyen Yiğit Ali Yavuz isimli öğrenci, "En sevdiğim bayramdır. Atamıza çok teşekkür ederim. İyi ki bize bu bayramı armağan etti. 2 yıldır kutlayamıyorduk ama şimdi çok güzel oldu. Çok güzel kutladık arkadaşlarımızla, öğretmenimizle beraber. Kaymakam geldi, otobüse bindik. Gösteriler izledik. Bence çok güzel geçti. En güzel 23 Nisan'ım buydu benim. Ben bu otobüse bindiğime hala şaşırıyorum. Nasıl olduysa bindim. İyi ki de binmişim. Bence vatandaşlar da çok şaşırmıştır. Çünkü kim üstü açık bir otobüs görse ve içinde çocukların el salladığını görse şaşırır" dedi

"Bu çok değişik bir histi benim için"

İki yıldır pandemi sebebiyle kutlama yapamadıklarını aktaran 9 yaşında Zehra Beren Çelik ise "23 Nisan bence çok güzel bir bayram. Çocuklara armağan edilen bir bayram. Zaten pandemi sürecinde 2 yıldır kutlayamıyorduk, evlerimizde kutluyorduk. Ama bugün bizim için, çocuklar için daha değişik oldu. Okullarda ve bazı alanlarda gösteriler yaptık. Kaymakam ile üstü açık belediye otobüsüne bindim. Çok güzel bir gündü benim için. Daha önce hiç böyle bir arabaya binmemiştim. Çok güzel bir şey. Beni çok mutlu etti. Şarkılar da açıldı, bize bazı insanlar selam verdiler, el salladılar. Bu çok değişik bir histi benim için. Hiç unutulmaz bir gün oldu. Atamız bize bu bayramı emanet ettiği için onu saygıyla anıyorum. Onu çok seviyorum. Keşke ölmeseydi ama o bizim hala kalbimizde yaşıyor" diye konuştu.

"Benim geçirdiğim en iyi 23 Nisan'lardan biri bu"

Üstü açık otobüsle ilçede gezmenin kendisi için sürpriz olduğunu vurgulayan 11 yaşındaki Ömer Özkırım da, "Bugün 23 Nisan. 2 yıldır böyle bir etkinlik yapamıyoruz. Sadece evden yapabiliyoruz. Uzaktan eğitimle öğretmenlerimizle konuşabiliyorduk. Bu değişiklik oldu bizim için. Bir de sürpriz oldu. Benim geçirdiğim en iyi 23 Nisan'lardan biri bu. Atamız bize iyi ki bu bayramı armağan etmiş. Biz onu her zaman yüreğimizde saklayacağız. Bu otobüs benim için sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum ben böyle bir şey" şeklinde konuştu.