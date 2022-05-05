'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi

05.05.2022 09:44

'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi heykeller önünde bol bol fotoğraf çektirdiANTALYA Antalya'da bu yıl 17'ncisi "Bir Uzay Macerası" temasıyla açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'ne ziyaretçilerine ilgisi yoğun oldu.

'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi

Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi heykeller önünde bol bol fotoğraf çektirdi

ANTALYA Antalya'da bu yıl 17'ncisi "Bir Uzay Macerası" temasıyla açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'ne ziyaretçilerine ilgisi yoğun oldu. Yerli ve yabancı misafirler heykeller önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Antalya'da bu yıl 17'ncisi "Bir Uzay Macerası" temasıyla düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivalinde, tema kapsamındaki heykellerin yapımı tamamlandı ve ziyaretçilerine kapılarını açtı. Lara Halk Plajı'nda 7 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen ve her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin geldiği festivalde, insanlığın uzaya giden yoldaki macerasının başladığı günden bugüne izlenen süreci işleniyor. Ayrıca çeşitli uzay filmlerinin de önemli sahneleri heykellerle canlandırılıyor. İlk uzay çizimleri yapan Leonardo da Vinci'nin heykeli, Galileo, Rus kosmonot Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Wright Kardeşler, Montgolfier Kardeşlerin heykellerin yanı sıra, unutulmaz uzay filmlerinden, Star Trek, Star Wars,Guardians of the Galaxy' in önemli sahneleri de canlandırıldı. 7 bin metrekarelik alanda yaklaşık 10 bin tona yakın kum kullanıldı.

"İlgiden memnunuz"

Festival Koordinatörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum heykel Festvali'nin bu yıl 17'ncisini,' Bir uzay macerası' temasıyla düzenlendiğini hatırlattı.

Bu yılki konseptleri olan uzay macerasına bir hayli ilgi olduğuna değinen Karaca, " gelen ziyaretçilerimizin giydiği kıyafetlerinin üzerindeki simgeler ve beğenilerinden bunu anlayabiliyoruz. Buradan doğru bir tema seçtiğimizi anlayabiliyoruz. Doğru bir tema seçmişiz hakikaten ciddi anlamda uzaya olan bir ilgi var. Temamızda uzay olunca insanlar uzayla ilgili bir şeyler görmek istedikleri için ciddi anlamda bir tercih nedeni olduk. Ramazan Bayramı'nın da etkisiyle ciddi bir ilgi vardı. Öngörümüz sezon sonuna kadar bu yoğunla devam ederiz" diye konuştu.

Karaca, heykelleri yerli ve yabancılar olmak üzere karma bir ziyaretçi profillerine sahip olduklarını sözlerine ekledi.

"Bu adarını beklemiyordum"

Ziyaretçilerden Kani Eren, ailesiyle heykelleri gezmeye geldiğini belirterek, " Uzay konseptini bayağı bir beğendik. Heykeller çok güzel canlı gibiler. Minyatürünü yapmışlar. Bu kadarını beklemiyordum, fotoğraflarda görmüştüm. Gerçekte görünce çok daha farklı" diye konuştu.

"Canlı gibi"

Zilan Özçınar ise Konya'dan geldiğini ifade ederek, " Heykeller çok güzel yapılmış. Gerçek gibi heykellerin yüzleri çok net. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. İlk kez geliyorum. Bol bol hatıra fotoğrafı çektik" dedi.

'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi
'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi
'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi
'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü Antalya'da faciadan dönüldü: Drift festivalini izleyenlerin olduğu balkon böyle çöktü

Antalya, Heykel, Star, Uzay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Mehmet Cengiz'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Tutturmuşlar çete diye buna isyan ediyorum
09:37 Sigaraya yine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
09:21 Açık cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlere uygulanan koronavirüs izinleri uzatılmayacak
09:07 Çin "Sıfır Vaka" politikasını sert bir şekilde uyguluyor! Pekin'e gelen yolcular 10 gün karantina altına alınıyor
09:05 Survivor All Star'da Merve Aydın sakatlandı, Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı
08:52 Yıldız Tilbe köpeklerin toplatılmasını istemişti! Bu sefer ise Deniz Akkaya köpeğe tacizde bulunan çocukların toplatılmasını istedi
08:49 Ukraynalı gazeteci Makhov'un ölümünü bizzat Zelenski duyurdu: Rusya bunun hesabını verecek
08:46 Korkunç tablo: Mariupol tiyatrosunda 600 kişinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
08:38 Türkiye muhalefeti şampiyonunu arıyor: Yavaş mı, İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu?
08:34 Şarkıcı Merve Özbey 6 aylık hamile haliyle sahneye çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 09:57:04. #1.12#
SON DAKİKA: 'Uzay Macerası' temalı kum heykellere yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement