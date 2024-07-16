Kültür Sanat

Vali Kaya'dan Yalova Film Festivali'ne davet

YALOVA - Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova Film Festivali'ne tüm profesyonel ve amatörlere katılım çağrısında bulundu.

Kaya, kentte ilk kez düzenlenecek Yalova Film Festivali ile ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altınova Hersek Lagünü'ndeki bir restoranda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Kaya, Yalova'nın hikayelerinin anlatıldığı bir belgesel film festivali yarışmasını bu sene ilk defa Yalova'da gerçekleştireceklerine vurgu yaptı. Yalova'nın tarihi ve doğal güzelliklerine vurgu yapan Kaya, "Yalova'nın bildiğiniz gibi Bizanslılara dayanan çok eski bir tarihi var. Yalova'daki kültürel zenginliklerin su üzerine çıkması, anlatılması gereken çok fazla hikayesi var. Yalova'nın bu kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması ve bu belgesellerle özellikle profesyonellerin çekeceği belgesellerle kültürel bilincin oluşturulmasını istiyoruz. Kültür Bakanlığının da destekleriyle bu sene ilk defa Yalova'da film festivali gerçekleştireceğiz. Amacımız profesyonelleri Yalova'ya çekmek, şehrimizde film platosu olabilecek mekanların olduğunu göstermek, İstanbul'un hemen yanı başında çok büyük bir potansiyelin olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu yapılan çekimlerden sonra bir mekan envanteri de ortaya çıkacak. İstanbul'un artık bu noktada çok doyduğunu, film platosu noktasında, mekan noktasında eksiklikler olduğunu görüyoruz. Yalova'nın bunu doyurup eksikliğini gidereceğini gördük" dedi.

Yarışmada toplam 500 bin TL'ye yakın ödül dağıtılacağını söyleyen Vali Kaya, şöyle konuştu:

"Birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara. Şu ana kadar 200'ün üzerinde başvuru var herhangi bir basın lansmanı yapmadığımız halde. Yalovafilmfestivali.com adresinden her türlü bilgiye erişebilir. Buradan gerekli bilgileri aldıktan sonra hangi alanda başvuru yapacaksa web sitesi üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler. Son başvuru tarihi 20 Ağustos'ta son bulacak. Bu tarihe kadar yarışmaya katılmak isteyen amatör, profesyonel, bu alana ilgi duyan sanatseverlerimizi davet ediyorum. Hem Yalova ile ilgili hem de genel belgesellerle bu yarışmaya katılabilirler. Söyleşiler, workshoplar yapacağız. Açık havada sinema günleri gerçekleştireceğiz. Her bir belediyemiz kendi ilçesinde, beldesinde uygun gördüğü bir alanı düzenleyecek ve bizim sağladığımız 20'nin üzerindeki profesyonel filmler buralarda gösterilecek. Aynı zamanda yarışmaya katılan başarılı olan, dereceye giren filmlerimiz, belgesellerimiz izleyicilerle buluşmuş olacak. Daha sonrasında da bir gala gecesi gerçekleştireceğiz ve bu gecede ödüller kazanan yarışmacılarımıza takdim edeceğiz. Biz bunu Sinema Genel Müdürlüğü'nde bulunan Güven Bey'le beraber sık sık istişare ettik. Kendisinin de çok destekleri var. Kendisi Darıca'da orada daha önce bir belgesel, film festivali gerçekleştirmişler. Ama bunun Yalova'da yapılmasını da çok önemli olduğunu, kendilerinin de heyecan duyduklarını bize ifade ettiler. Bizi bu yapmış olduğumuz çalışmalarda destekliyorlar."