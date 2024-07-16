Vali Kaya'dan Yalova Film Festivali'ne davet - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Vali Kaya'dan Yalova Film Festivali'ne davet

Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova Film Festivali'ne tüm profesyonel ve amatörlere katılım çağrısında bulundu. Yalova'nın tarihi ve doğal güzelliklerine vurgu yapan Kaya, festivalin amacının profesyonelleri Yalova'ya çekmek ve şehrin film platosu potansiyelini göstermek olduğunu belirtti. Yarışmada toplam 500 bin TL'ye yakın ödül dağıtılacağını söyleyen Vali Kaya, başvuruların 20 Ağustos'a kadar devam edeceğini ve amatör, profesyonel herkesi festivalde yer almaya davet etti.

16.07.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Kaya'dan Yalova Film Festivali'ne davet

YALOVA - Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova Film Festivali'ne tüm profesyonel ve amatörlere katılım çağrısında bulundu.

Kaya, kentte ilk kez düzenlenecek Yalova Film Festivali ile ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altınova Hersek Lagünü'ndeki bir restoranda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Kaya, Yalova'nın hikayelerinin anlatıldığı bir belgesel film festivali yarışmasını bu sene ilk defa Yalova'da gerçekleştireceklerine vurgu yaptı. Yalova'nın tarihi ve doğal güzelliklerine vurgu yapan Kaya, "Yalova'nın bildiğiniz gibi Bizanslılara dayanan çok eski bir tarihi var. Yalova'daki kültürel zenginliklerin su üzerine çıkması, anlatılması gereken çok fazla hikayesi var. Yalova'nın bu kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması ve bu belgesellerle özellikle profesyonellerin çekeceği belgesellerle kültürel bilincin oluşturulmasını istiyoruz. Kültür Bakanlığının da destekleriyle bu sene ilk defa Yalova'da film festivali gerçekleştireceğiz. Amacımız profesyonelleri Yalova'ya çekmek, şehrimizde film platosu olabilecek mekanların olduğunu göstermek, İstanbul'un hemen yanı başında çok büyük bir potansiyelin olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu yapılan çekimlerden sonra bir mekan envanteri de ortaya çıkacak. İstanbul'un artık bu noktada çok doyduğunu, film platosu noktasında, mekan noktasında eksiklikler olduğunu görüyoruz. Yalova'nın bunu doyurup eksikliğini gidereceğini gördük" dedi.

Yarışmada toplam 500 bin TL'ye yakın ödül dağıtılacağını söyleyen Vali Kaya, şöyle konuştu:

"Birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara. Şu ana kadar 200'ün üzerinde başvuru var herhangi bir basın lansmanı yapmadığımız halde. Yalovafilmfestivali.com adresinden her türlü bilgiye erişebilir. Buradan gerekli bilgileri aldıktan sonra hangi alanda başvuru yapacaksa web sitesi üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler. Son başvuru tarihi 20 Ağustos'ta son bulacak. Bu tarihe kadar yarışmaya katılmak isteyen amatör, profesyonel, bu alana ilgi duyan sanatseverlerimizi davet ediyorum. Hem Yalova ile ilgili hem de genel belgesellerle bu yarışmaya katılabilirler. Söyleşiler, workshoplar yapacağız. Açık havada sinema günleri gerçekleştireceğiz. Her bir belediyemiz kendi ilçesinde, beldesinde uygun gördüğü bir alanı düzenleyecek ve bizim sağladığımız 20'nin üzerindeki profesyonel filmler buralarda gösterilecek. Aynı zamanda yarışmaya katılan başarılı olan, dereceye giren filmlerimiz, belgesellerimiz izleyicilerle buluşmuş olacak. Daha sonrasında da bir gala gecesi gerçekleştireceğiz ve bu gecede ödüller kazanan yarışmacılarımıza takdim edeceğiz. Biz bunu Sinema Genel Müdürlüğü'nde bulunan Güven Bey'le beraber sık sık istişare ettik. Kendisinin de çok destekleri var. Kendisi Darıca'da orada daha önce bir belgesel, film festivali gerçekleştirmişler. Ama bunun Yalova'da yapılmasını da çok önemli olduğunu, kendilerinin de heyecan duyduklarını bize ifade ettiler. Bizi bu yapmış olduğumuz çalışmalarda destekliyorlar."

Kaynak: İHA

Film Festivali, Hülya Kaya, Yalova, Sanat, Kültür, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vali Kaya'dan Yalova Film Festivali'ne davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:09 İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40 kişi hayatını kaybetti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
18:57 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini açıkladı
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 19:42:23. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Kaya'dan Yalova Film Festivali'ne davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement