Van'da Sakal-ı Şerif'e İlgi Yüzde Yüz - Son Dakika
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Kültür Sanat

Van'da Sakal-ı Şerif'e İlgi Yüzde Yüz

Van'da Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor, camide uzun kuyruklar oluştu.

21.03.2025 16:07
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Van'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

VAN - Van'da ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar camide kuyruk oluşturdu.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ezberciler Camisi'nde daha önce yılın belli dönemlerinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, yılın 365 günü sergileniyor. Cami içerisinde yapılan camlı özel bir bölme ile korunan Sakal'ı Şerif'in 2002 yılından beri camide bulunduğunu ifade eden Ezberciler Camisi İmamı Mehmet Ali Güldal, "Daha önceki dönemlerde sadece Kadir Gecesi ve Mevlid-i Nebi Haftası'nda ziyarete açıyorduk. Ancak hocalarımızla yaptığımız istişareler istikametinde cemaatimizin de faydalanması açısından yılın 365 günü, her vakit namazında insanların Peygamber Efendimize (s.a.v.) duyduğu büyük muhabbetten dolayı onun mübarek hatırası Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtık. Cemaatimiz bundan çok memnun kaldı. Sadece Kadir Gecesi'nde değil istediği her an gelip ziyaretini yapan kadın veya erkek kardeşlerimiz vardır" dedi.

Sakal-ı Şerif'in 1965 yılında, Peygamber soyundan gelen İstanbul Sultan Ahmet Cami İmamı Seyyid Şefik Arvasi tarafından Hacı Mustafa Ezberci'nin babası Hacı Davut Ezberci'ye İstanbul Müftülüğü gözetiminde hediye edildiğini aktaran Güldal, "Onlardan da günümüze kadar gelmiştir. Bunun yanında Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif'in oradan çıkarılması, salatu selamlar eşliğinde 40 bohçaya sarılması ve bunun cemaatimiz nezdinde ziyarete açılması insana daha çok haz veriyor. İnşallah Kadir Gecesi'nde yine ziyarete açacağız ve O'nu yad edeceğiz. Biz burada Sakal-ı Şerif'ten herhangi bir medet ummuyoruz. Asıl gayemiz; Efendimizi yad etmek, O'na salatu selam getirmektir. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'nin kadrini bilerek idrak etmeyi, bayrama da affolunmuş bir şekilde kavuşmayı cümlemize nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise Sakal-ı Şerif'i görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, böyle bir maneviyatı kendilerine sunan herkese teşekkür ettiler.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Van'da Sakal-ı Şerif'e İlgi Yüzde Yüz - Son Dakika

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