Van haberleri... Van'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri start aldı - Son Dakika
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Van haberleri... Van'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri start aldı

08.10.2022 15:41

Van kültür sanat haberi | Van'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri start aldı Van'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' start aldı.

Van'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri start aldı

VAN - Van'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' start aldı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım günlerine öğrenciler yoğun katılım sağladı. Burada bir açıklamada bulunan İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, tanıtım günlerinin 12'ncisini Van'da düzenlediklerini ifade ederek, "İletişim Başkanlığı olarak devletimizin, gençlerimize yönelik imkan tanıdığı, destek, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarının kendilerine yüz yüze anlatmak üzere buradayız. Bu sayede gençlerimiz de kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken, devletin hangi imkanıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Burada KOSGEB'ten Ulusal Ajans'a, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığına, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan TÜBİTAK'a devletimizin 40'a yakın kamu kurumu ve kuruluşu uzman ekibiyle gençlerimizi bekliyor. İki gün sürecek etkinliğimize Van, çevre il ve ilçelerinde yaşayan tüm gençlerimizi davet ediyorum" dedi.

Vatandaşlar ise bu organizasyonun tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişime neden olduğunu belirterek, İletişim Başkanlığı'na teşekkür ettiler.

YORUMLAR
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Van 3. sayfa haberleri: Van'da yaşayan Afganlar Hazara soykırımın durdurulmasını istedi Van 3. sayfa haberleri: Van'da yaşayan Afganlar Hazara soykırımın durdurulmasını istedi VAN'DA 'DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ' BAŞLADI VAN'DA 'DEVLET TEŞVİKLERİ TANITIM GÜNLERİ' BAŞLADI
Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van haberleri... Van'da Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri start aldı - Son Dakika

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