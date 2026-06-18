Venezuela'da Türk Kültürü Tanıtıldı

Venezuela'daki Caracas Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gaziantep'in kardeş şehri La Guaira Valiliğini "Misafirimiz Olun" etkinliği kapsamında ağırladı.

Başkent Caracas'ta düzenlenen programa, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, La Guaira Valisi Jose Alejandro Teran ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Caracas YEE Koordinatörü Hasan Nalbant, iki ülke arasındaki dostluğun kültürel bağlarla her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, "Kültürümüzü, sanatımızı ve misafirperverliğimizi Venezuela halkıyla paylaşmaktan, kardeş şehirlerimizin bu ortak buluşmasına enstitü çatısı altında ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Stratejik İş Birliğimiz Kararlılıkla Büyüyor" programında konuşan Büyükelçi Karamanoğlu da Türkiye'nin La Guaira Eyaleti Valiliği ile yürüttüğü "güçlü ve hızla" büyüyen ikili ilişkilere dikkat çekti.

Karamanoğlu, Gaziantep ile La Guaira arasındaki kardeş şehir ilişkisinin ekonomi, turizm ve kültürel alanlarda işbirliğini güçlendiren stratejik bir ortaklığa dönüştüğünü vurguladı.

İki halk arasındaki samimi dostluğun her geçen gün derinleştiğini dile getiren Karamanoğlu, uluslararası işbirliğinin bu iki kardeş ülke arasındaki ortak hedefleri pekiştiren en önemli itici güç olduğunu ifade etti.

"Biz gerçek bir aile olduk"

La Guaira Valisi Teran ise söz konusu buluşmanın sıradan bir kültürel etkinlikten çok daha fazlası olduğunu belirterek, "Gaziantep Anlaşması ile biz gerçek bir aile olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Büyükelçiliğine teşekkür eden Teran, dost ülke Türkiye'de gördükleri sıcak ilgiden onur duyduklarını ve bu anlamlı girişimin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Vali Teran, La Guaira halkının eğitimi ve bölgesel kalkınmasına yönelik yeni projeler hazırladıklarını belirterek, söz konusu girişimlerin YEE ve Türkiye'nin diplomatik misyonuyla iş birliği içinde hayata geçirileceğine olan inancını dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından düzenlenen gastronomi şöleninde misafirlere Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi.

Etkinlik kapsamında yapılan geleneksel Türk okçuluğu ve ebru sanatı atölyeleri büyük ilgi gördü.

Misafirler, ebru sanatını ve okçuluğu bizzat deneyimleyerek Türk kültürünün zengin mirasını keşfetme imkanı buldu.