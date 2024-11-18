Wishbone Ash Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Wishbone Ash Türkiye'de Konser Verecek

Wishbone Ash Türkiye\'de Konser Verecek

İngiliz rock grubu Wishbone Ash, 'The Wish List Tour 2025' kapsamında 25 Şubat 2025'te Ankara ve 27 Şubat 2025'te İstanbul'da sahne alacak.

18.11.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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İNGİLİZ rock grubu Wishbone Ash, 25 Şubat 2025'te Ankara ve 27 Şubat 2025'te İstanbul'da konser verecek.

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda rock ve metal grubuna ilham kaynağı olan Wishbone Ash, "The Wish List Tour 2025" turnesi kapsamında ülkemize gelecek. İngiltere'nin köklü rock grubu, 25 Şubat 2025'te Milyon Performance Hall Ankara ve 27 Şubat 2025'te If Performance Hall Beşiktaş İstanbul'da sahne alacak.

Bestelerinde ve canlı performanslarında ikili solo gitar kullanımı ile dikkat çeken Wishbone Ash, bugün artık bir kilometre taşı olmuş Metallica, Thin Lizzy, Judas Priest, Iron Maiden, Lynyrd Skynyrd, Dream Theater ve Opeth gibi toplulukların üzerinde derin bir etki bırakmayı başardı. "The Wish List Tour 2025" turnesi kapsamında ülkemize gelecek olan İngiliz grup, hayranlarına sevilen parçalarını seslendirecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Wishbone Ash Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika

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