Yaban keçisi yavrularına süt anne - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaban keçisi yavrularına süt anne

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan ve Van'da koruma altına alınan 2 yaban keçisi yavrusuna Edremit ilçesinden getirilen keçi, onlara süt anne oluyor. Yavrular, sağlıklı beslenebilmeleri için evcil keçi tarafından sahiplenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, anneleri olmayan yavruları alarak rehabilite merkezine getirdi. Merkez Müdürü, yavruların tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacaklarını belirtti.

14.06.2024 11:35
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bitkin halde bulunarak Van'da koruma altına alınan 2 yaban keçisi yavrusuna Edremit ilçesinden getirilen keçi "süt anne"lik yapıyor.

Çukurca ilçesine bağlı Çayırlı köyünde vatandaşlar, kırsal alanda kısa süre önce dünyaya gelen 2 yaban keçisi yavrusunu bitkin halde buldu.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü (DKMP) Hakkari Şubesi ekipleri, anneleri olmayan yavruları alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada koruma altına alınan yavruların sağlıklı beslenebilmeleri için Edremit ilçesindeki bir çiftlikten evcil keçi getirildi.

Yavruları benimseyen keçi, onlara süt annelik yaparak sahiplendi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bitkin düşen ya da yaralı olan hayvanları tedavi ettikten sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

Bu yıl 3 yaban keçisi yavrusunu tedavi ederek doğaya saldıklarını anlatan Aslan, "Son olarak Hakkari'de 2 yaban keçisi yavrusu bitkin halde bulunarak merkezimize getirildi. Beslenmeleri için süt annenin olmasının daha uygun olacağını düşündük. Bir süt anne bulduk. Beslendikten sonra da hayata tutundular." dedi.

Yavruların birinin 15, diğerinin de 20 günlük olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Süt annenin yavruları, yavruların da süt anneyi kabul etmeleri zor oldu ama sorun çözüldü. Şimdi besleniyorlar. Bu hayvanların yeri dağlardır, nesilleri azalıyor., bu nedenle koruma altındalar. Burada doğaya uygun şekilde yaşayacaklar. Bir aylık zorlu bir sürecimiz var. Bu sürede bir sorun çıkmazsa tamamen iyileşecekler. 3 ya da 4 ay besledikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yaban keçisi yavrularına süt anne - Son Dakika

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