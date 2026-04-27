"Yaşayan Festival" Manisa\'yı dünya vitrinine taşıdı

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 10 ton mesir macununun saçıldığı tarihi törenle sona erdi. Bu yıl "Yaşayan Festival" sloganıyla düzenlenen organizasyon, kültürden sanata, gastronomiden spora kadar geniş kapsamıyla Manisa tarihinin en büyük etkinliklerinden biri olarak dikkat çekti.

21-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, Manisa'yı hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerle buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde hazırlanan program kapsamında kent, adeta günler boyunca açık hava sahnesine dönüştü.

Festival süresince Ulupark Gastronomi Arenası'nda düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Sanatçılar Erkan Can ve Güven Kıraç ile şef Danilo Zanna'nın katıldığı söyleşiler, gastronomi tutkunlarını bir araya getirirken, 5 bin kişilik Manisa Bahar Pilavı ikramı renkli görüntülere sahne oldu. Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi Ege Bölgesi'nde ilk kez sanatseverlerle buluşurken, tiyatro ve edebiyat etkinlikleri de festival programına damga vurdu.

Spor etkinlikleri de festivalin önemli parçalarından biri oldu. Spil Dağı'nda ilk kez düzenlenen kamp etkinliği doğaseverleri bir araya getirirken, kent genelinde gerçekleştirilen satranç, briç ve dağ bisikleti yarışmaları büyük heyecan yaşattı.

Uluslararası katılımın da yoğun olduğu festivalde, 12 farklı ülkeden gelen halk dansları ekipleri ve delegasyonlar Manisa sokaklarını kültür şölenine çevirdi.

Festivalin finalinde ise asırlardır süregelen gelenek yaşatıldı. Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden dualar eşliğinde saçılan 10 ton mesir macunu için on binlerce vatandaş meydanları doldurdu. Şifa bulmak isteyen vatandaşlar mesir kapabilmek için yoğun çaba harcadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, festivalin kapsamının her geçen yıl genişlediğini belirterek, "Bu organizasyonu sadece bir saçım töreni olmaktan çıkarıp, sanatıyla, gastronomisiyle ve sporuyla yaşayan bir festivale dönüştürdük. Manisa'nın kültürel ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA