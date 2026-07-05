Yaşayan Miras Şöleni Erzincan\'da

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Erzincan'da düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni", farklı illerden gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Düzenlenen şölen, Dörtyol Meydanı'nda yoğun ilgi görüyor.

Şölene, 21 ilden yaklaşık 60 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı katılıyor. Etkinlikte mücevher sadekarlığı, deri işleme, çömlekçilik, tespih yapımı, Türk okçuluğu, filografi, sedef kakma, sepet örücülüğü, mozaik, iğne oyası, Beykoz cam işleri, cicim dokuma, bıçakçılık, bakır işleme, Rize bezi dokuma, aynalı çarık yapımı, baston yapımı, ahşap baskı, ebru, kazaziye, Lefkara nakışı, kırkyama, ahşap oyuncak yapımı, naht, telkari, geleneksel giysili bebek yapımı, ahşap oymacılığı, gümüş ve Oltu taşı işlemeciliği, lüle taşı işlemeciliği, ahşap kaşık yapımı, yemenicilik ve savatlı gümüş işleme gibi geleneksel el sanatları tanıtılıyor.

Ziyaretçiler, stantlarda ustaların çalışmalarını yakından izleme ve el sanatlarına ilişkin bilgi alma imkanı buluyor.

Şölen kapsamında ayrıca Türk süsleme sanatları sergileri de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Damlanur Aşcı'nın tezhip, Meryem Yazıcı'nın hüsn-i hat ve Veli Akbulut'un cilt sanatına ilişkin eserleri ziyaretçilerle buluşuyor.

Çocuklara yönelik etkinliklerde ise Karagöz gösterisi, kukla gösterisi ile mangala, topaç çevirme, seksek ve dokuztaş gibi geleneksel oyunlar yer alıyor. - ERZİNCAN