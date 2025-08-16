Yayladağı Festivali Başladı - Son Dakika
Kültür Sanat

16.08.2025 19:46
23. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kortejle başladı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı.

İlçede kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliğin ardından kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Festival kapsamında düzenlenen tütün dizme, fotoğraf, koşu yarışması, satranç ve futbol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliğe Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Albakır, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festivalin ilk günü şarkıcı İlyas Yalçıntaş konseriyle son bulacak.

Kaynak: AA

İlyas Yalçıntaş, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yayladağı, Festival, Kültür, Sanat, hatay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
