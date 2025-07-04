Yaz tatilinde öğrencilere gönüllü gastronomi dersi veriyor

Kayseri'de bir lisede yiyecek içecek hizmetleri bölümü alan şefi olarak görev yapan öğretmen Hüseyin Bozlak, öğrencilerin yaz tatilini daha verimli geçirmesi için gönüllü gastronomi dersi veriyor.

Kayseri Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Alan Şefi Bozlak, yaz dönemi boyunca sivil toplum kuruluşlarında gönüllü etkinlikler düzenliyor.

Etkinliklerle öğrencilerin hem sosyalleşmesini hem de beceri kazanmasını amaçlayan Bozlak, tatil günlerinin keyifli geçirilmesini sağlıyor.

Öğrenciler, tatilde sebze yemekleri, tatlı, çorba, kek ve çörek gibi yiyecekler yapıyor.

Öğretmen Hüseyin Bozlak, AA muhabirine, yaz dönemi boyunca sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde gönüllü yer aldığını söyledi.

Bozlak, Kayseri Eğitim Kültür Ahlak Çevre Derneği ve Pozitif Gençlik Spor İzci Kulübü öğrencilerinin katıldığı organizasyonlarda, yaz boyunca farklı etkinlikler yapacaklarını dile getirdi.

Yemek atölyelerindeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Bozlak, "Öğrencilerimizle mutfak sanatlarında temel hamur teknikleri, basit çorbalar, yumurta kırma, makarna yapma gibi çocuklarımızın tek başlarına kaldıklarında karınlarını sağlıklı bir şekilde doyurabilecekleri şekilde çalışmalar yapacağız." dedi.

15 Temmuz'da şehitlikte aşure dağıtacaklar

Her atölyede farklı bir yiyecek yapacaklarını anlatan Bozlak, "Örneğin önümüzdeki hafta aşure günümüz var. Aşureyle ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. 15 Temmuz'da şehit ailelerini ziyaret ederek Kartal Şehitliği'ne gelen ziyaretçilere ikramlarda bulunacağız." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Ekici de yemek yapmaktan keyif aldığını, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

İlk defa katılacağı atölyede bir yemeği yapacağını vurgulayan Ekici, "Yumurta kıracağız, kurabiye yapacağız. Birçok yemek yapacağız." dedi.

Daha önce yumurta kırıp annesiyle makarna ve kek yaptığını dile getiren 7. sınıf öğrencisi Ömer Asaf Yağmur ise "Benim yapmayı bilmediğim yemekler de var. Yemek yapmayı ilk kez öğrenecek olan arkadaşlarımız da var. Onlar için de benim için de iyi bir kurs olacak." ifadesini kullandı.