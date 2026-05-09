Yeditepe\'de \'ARZUHAL\' Sergisi Açıldı

YEDİTEPE Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrenci ve mezunlarının eserlerinden oluşan 'ARZUHAL' adlı karma sergi, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. 36 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 7 Haziran'a dek ziyaret edilebilecek.

Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ve mezunlarının üretimlerini bir araya getiren 'ARZUHAL' sergisi, farklı disiplinlerden eserleri aynı çatı altında topluyor. Geleneksel ve güncel sanata dair geniş bir anlatım diline sahip olan sergideki sanatçıların ortak paydası yakın tarihlerde aynı fakülteden mezun olmuş olmaları. Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığınca hazırlanan serginin küratörlüğünü, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Öykü Demirci üstleniyor.

'FARKLI DİSİPLİNLER SANAT ORTAK PAYDASINDA BİR ARADA'

Sergiye ilişkin bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya, serginin yalnızca bir öğrenci etkinliği olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu sergiler, fakültemiz bünyesinde uzun bir hazırlık süreciyle planlanan; içeriği, seçkisi ve mekan kurgusu titizlikle değerlendirilen çalışmalar arasında yer alıyor. Biz bu etkinlikleri yalnızca akademik bir üretim alanı olarak değil, aynı zamanda toplumla sanat arasında köprü kuran bir platform olarak görüyoruz. Sergide mezunlarımızın eserlerinin de yer alması, onların sanat dünyasındaki üretim süreçlerini takip etmemize olanak sağlıyor. Aynı zamanda mevcut öğrencilerimiz için de mezuniyet sonrası sanatsal yolculuklarına dair ilham verici bir örnek oluşturuyor. Fakülte dekanlığı tarafından yürütülen bu organizasyon, bölümler arasındaki sınırları ortadan kaldıran, farklı disiplinleri sanat ortak paydasında buluşturan bir anlayış taşıyor. 'ARZUHAL' ismi de bu yaklaşımı yansıtıyor. Her sanat eserini, sanatçının iç dünyasının ve yaratıcı arzusunun somut bir yansıması olarak değerlendiriyoruz."

'SANATSAL ÜRETİMİN ÖZGÜR VE DENEYSEL YÖNÜ'

Serginin küratörü Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Öykü Demirci, sanatsal üretimin özgür ve deneysel yönünü öne çıkarmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Öğrencilik dönemi; denemeye, yanılmaya, hata yapmaya ve özgürce üretmeye alan tanıyan çok özel bir süreç. Sergide bu yaratıcı ve deneysel döneme odaklanmayı amaçladık. Sergide yer alan 36 sanatçının çalışmaları, öğrencilik dönemlerinde gerçekleştirdikleri üretimlerden oluşuyor. Eserler belirli bir tema etrafında şekillenmek yerine, sanatçıların arayış süreçlerini ve üretim deneyimlerini yansıtıyor. Ziyaretçiler sergide şehir, doğa ve insan temalarının yanı sıra soyut anlatımlarla da karşılaşacak. Ayrıca disiplinlerarası bir yaklaşım benimsedik; resim, grafik tasarım, moda tasarımı ve plastik sanatlar alanlarından eserleri bir araya getirdik. Günümüz dünyası farklı disiplinlerin iç içe geçtiği çok katmanlı bir yapıya sahip. Bu nedenle eserlerin birbirleriyle diyalog kurabilen, çağın meselelerine temas eden üretimler olmasını önemsedik."