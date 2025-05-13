Yemeni Ustaları Maç İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yemeni Ustaları Maç İçin Hazırlanıyor

Gaziantep'te yemeniciler, Galatasaray-Trabzonspor final maçı için özel yemeniler üretiyor.

13.05.2025 11:30
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Yemenicilerin Galatasaray- Trabzonspor maçı mesaisi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yemeni ustaları, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Final maçı için kente gelecek olan taraftarlara sarı-kırmızı ve bordo-mavi renklerinde özel yemeniler üretmeye başladı.

Tekstil, dokuma ve ayakkabı sektöründe uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Gaziantep'te marifetli ustaların elinden geçerek üretilen yemeniler, futbol sektöründe de kendini gösteriyor. Türk futboluna damgasını vuracak mücadeleye tanık olmaya hazırlanan Gaziantep'te tüm sektörleri maç heyecanı sardı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasına ev sahipliği yapacak olan kentte yemeni ustaları, büyük maç için hazırlıklara başladı. Sadece futbol heyecanıyla değil, aynı zamanda zengin kültürel dokusuyla da bu önemli müsabakaya ev sahipliği yapmaya hazırlanan kentin köklü zanaatlarından biri olan yemenicilik, final heyecanıyla birleşti. Yemeni ustaları, Galatasaray'ın sarı-kırmızı ve Trabzonspor'un bordo-mavi renklerinde özel yemeniler üreterek futbolseverlere sunmaya hazırlanıyor. Bu özel üretim, hem takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar için anlamlı bir hediye alternatifi sunarken hem de Gaziantep'in kültürel mirasını tanıtma fırsatı da olacak. Yemeni ustaları, bu özel ürünlerle hem şehrin ekonomisine katkı sağlamayı hem de kentin kültürel el sanatlarını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor. Anadolu'nun yöresel el dikimi deri ayakkabısı olan yemenileri Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları için sarı-kırmızı ve bordo-mavi renklerinde üreten yemeni ustaları, aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, kentteki tüm meslek dallarının Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçı için hazır olduğunu söyledi. Turizmin önemli şehirlerinden Gaziantep'in kültürel değerleri arasında yer alan, sığır, manda ve keçi derisinden üretilen yöresel ayakkabı yemenileri büyük maç için kente gelecek olan taraftarlara sarı-kırmızı ve bordo-mavi renklerinde özel üretmeye başladıklarını belirten İnce, "Gaziantep olarak bu büyük final maçına ev sahipliği yapmaya hazırız. Final maçının Gaziantep'te oynanacak olması yemenicisinden ayakkabıcısına, bakırcısından kebapçısına, baklavacısından taksicisine kadar hep birlikte hazırız. Galatasaray ve Trabzonspor maçı için şehrimize gelecek olan misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Kadim şehir Gaziantep'imizin örnek ev sahipliğini de en güzel şekilde sunmaya çalışacağız. Galatasaray ile Trabzonspor taraftarlarını iki boyunca şehrimizde en güzel ve keyifli bir şekilde konaklamalarını, güzel bir maç izlemelerini sağlamaya çalışacağız. Yaklaşık 40 bin kişiyi bu büyük organizasyonda ağırlayacağız. Yemeni sektörümüzde Türkiye'nin en büyük imalatçısıdır. Gaziantep yemenileri Gaziantep'ten dünyanın farklı ülkelerine satılmaktadır. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları için yemeni ustalarımız sarı-kırmızı ve bordo-mavi renkli yemeni ayakkabılar hazırladı. Şu anda sarı-kırmızı ve bordo-mavi renkli ayakkabılarımıza çok fazla ilgi var" dedi.

Yemeni ustası Ramazan Atılgan da, "İnşallah dostluk kazanır. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak dostluğun kazanmasını istiyorum. Galatasaray ile Trabzonspor maçı için şehrimize gelecek olan misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Yemenilerimiz el yapımıdır. Taraftarlarımız için renkli yemeniler yapıyoruz. Galatasaray taraftarları sarı-kırmızı, Trabzonspor taraftarları da bordo-mavi yemeniler istiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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