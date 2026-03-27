Yeni Seminer Serisi: Kültürel Hafıza ve Sanat
27.03.2026 11:31
Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünü global bağlamda temsil etmeyi amaçlayan seminerler başlatıyor.

YUNUS Emre Enstitüsü, yeni bir web seminer serisi başlatıyor. 'Kültürel Hafıza, Çağdaş Sanat ve Uluslararası Temsil' başlıklı seminer serisinde, mitolojiden gastrodiplomasiye, musikiden müzeciliğe ve dijital sanattan tekstile uzanan nitelikli bir program yer alıyor.

Enstitünün yurt dışında görev yapan merkez koordinatörleri ve kültür-sanat sorumlularına yönelik hazırladığı kapsamlı seri ile kültürel diplomasi alanında güncel yaklaşımları merkeze alan bütüncül bir eğitim modeli tasarlanıyor. Eğitim modeliyle kurumun yurt dışındaki kültür merkezlerinde çalışan personelinin, görev yaptıkları ülkelerin kültürel ekosistemleri içerisinde Türk kültürünü çağdaş, çoğul ve nitelikli bir perspektifle temsil edebilmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Program içeriğinde Türk kültürünün tarihsel derinliği ve estetik çeşitliliği, çağdaş sanat üretimleri ile güncel kültürel yaklaşımlar birlikte ele alınarak gelenekselden çağdaşa, yerelden küresele uzanan güçlü bir anlatı çerçevesi sunulacak.

Yunus Emre Enstitüsü, hazırladığı program ile Türk kültürünün ve sanatının yaşayan özünü güncel eğilimlerin ışığında bir eğitim programına dönüştürmeyi amaçlıyor. İlk etapta kurumsal kapasite ile performansı ve etkinlik içeriklerini zenginleştirmek için Enstitü bünyesinde hizmet içi eğitim formatında yapılacak web seminerlerinin, ikinci etapta tüm ilgililerin katılımına açık bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA

