Yerli Sahil Güvenlik Botu Ziyarete Açıldı

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Yerli ve milli sahil güvenlik botu ziyarete açıldı

BARTIN - Bartın'da, Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı yerli ve milli bot ile DEGAK-3 arama kurtarma ekipmanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşların ziyaretine açıldı

Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı bulunan Kağan 12 sınıfı ve TCSG-22 sahil güvenlik botu ile Arama Kurtarma timi, arama kurtarma ekipleri Amasra Büyük Liman'da sivillerin ziyaretine açıldı. Yerli ve milli yapım olan bota giren vatandaşlar, kullanılan teknoloji ile bot içerisindeki personelin yaşam alanlarını gezerek botun özellikleri hakkında bilgi aldı.

DEGAK-3 timinin su altı görevleri sırasında kullandıkları malzemeler de sergilenerek vatandaşlara anlatıldı. Botu gezen vatandaşlar ise gurur duyduklarını belirterek verilen bilgiler için sahil güvenlik botu personeline teşekkür etti.